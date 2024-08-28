Эмоциональное видео опубликовала беременная жена Курбана Омарова

Молодая жена российского бизнесмена Курбана Омарова поделилась эмоциональным видео. В нем 23-летняя Валерия показала, как отреагировала на новость о беременности, сообщает Zakon.kz.

Ролик будущая мама опубликовала в Instagram-Stories накануне, 27 августа 2024 года.

Оказалось, видео снято в день, когда супруги узнали о скором пополнении.

"Здесь мы впервые познакомились с малышом. Мне столько еще нужно рассказать, скоро начну делиться своими переменами, а их очень много", – заинтриговала Валерия.

Судя по опубликованным кадрам, молодая супруга Омарова не могла остановить слезы радости.

"Вы когда-нибудь видели плачущего мотоциклиста, который узнал, что у него два сердца бьется? Мы вышли с УЗИ. Как настроение, мамуля?" – спросил радостный Курбан у супруги.

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О том, что экс-супруг Ксении Бородиной снова станет отцом, стало известно 25 августа 2024 года. В этот день Валерия Омарова поздравила Курбана с 44-летием и отметила, что самый важный подарок она носит "под своим сердцем". На кадрах, опубликованных в Instagram, был заметен округлившийся живот.