Количество зашкаливает: Игорь Крутой показал суперзвезд, которые исполнили свои хиты на "Новой волне"

Видео закулисья "Новой волны" вновь поделился организатор международного песенного конкурса – известный российский композитор и пианист Игорь Крутой, сообщает Zakon.kz.

Кадры с суперзвездами, которые посетили конкурс и выступили на "Новой волне", 70-летний композитор опубликовал в Instagram.

"Количество звезд на "Новой волне" зашкаливает с каждым днем. Кто-то находится весь срок конкурса, кто-то умудряется вырваться на один-два концерта. Но настроение за кулисами заряжает своей энергетикой и радостью встреч с коллегами и любимыми зрителями. И хотя "Новая волна" уже завершилась, в эфире канала "Россия 1" вы можете сегодня в 23:30 посмотреть концерт суперзвезд, на который собрались и исполнили свои хиты самые любимые артисты российской популярной музыки. А здесь, как обычно, под кодом "Юстас – Алексу" – закулисье этого концерта!" – написал под публикацией 29 августа Игорь Крутой.

На видео, которым поделился пианист, можно заметить Александра Ревву, Филиппа Киркорова, Полину Гагарину, Диму Билана, Гошу Куценко, Лолиту Милявскую, Shaman и Анжелику Варум.

Поклонникам увиденное понравилось и они поблагодарили Крутого за праздник музыки. Некоторые из них отметили, что звездой на "Новой волне" был только сам композитор:

"Звезда только И. Я. Крутой там".

"Такой скромный и добрый Игорь Яковлевич! Великий маэстро!"

"Самый скромный, талантливый, добрый, человечный Игорь Яковлевич. Здоровья вам еще на 50 лет".

"Игорь Яковлевич, спасибо за праздник музыки, красоты! Уже строим планы посетить конкурс на следующий год!"

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