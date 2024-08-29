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Количество зашкаливает: Игорь Крутой показал суперзвезд, которые исполнили свои хиты на "Новой волне"

Количество зашкаливает: Игорь Крутой показал звезд, которые выступили на &quot;Новой волне&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2024 20:29 Фото: Instagram/igorkrutoy65
Видео закулисья "Новой волны" вновь поделился организатор международного песенного конкурса – известный российский композитор и пианист Игорь Крутой, сообщает Zakon.kz.

Кадры с суперзвездами, которые посетили конкурс и выступили на "Новой волне", 70-летний композитор опубликовал в Instagram.

"Количество звезд на "Новой волне" зашкаливает с каждым днем. Кто-то находится весь срок конкурса, кто-то умудряется вырваться на один-два концерта. Но настроение за кулисами заряжает своей энергетикой и радостью встреч с коллегами и любимыми зрителями. И хотя "Новая волна" уже завершилась, в эфире канала "Россия 1" вы можете сегодня в 23:30 посмотреть концерт суперзвезд, на который собрались и исполнили свои хиты самые любимые артисты российской популярной музыки. А здесь, как обычно, под кодом "Юстас – Алексу" – закулисье этого концерта!" – написал под публикацией 29 августа Игорь Крутой.

На видео, которым поделился пианист, можно заметить Александра Ревву, Филиппа Киркорова, Полину Гагарину, Диму Билана, Гошу Куценко, Лолиту Милявскую, Shaman и Анжелику Варум.

Поклонникам увиденное понравилось и они поблагодарили Крутого за праздник музыки. Некоторые из них отметили, что звездой на "Новой волне" был только сам композитор:

  • "Звезда только И. Я. Крутой там".
  • "Такой скромный и добрый Игорь Яковлевич! Великий маэстро!"
  • "Самый скромный, талантливый, добрый, человечный Игорь Яковлевич. Здоровья вам еще на 50 лет".
  • "Игорь Яковлевич, спасибо за праздник музыки, красоты! Уже строим планы посетить конкурс на следующий год!"

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