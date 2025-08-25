Игорь Крутой показал закулисье "Новой волны" и устроил зрителям сюрприз

Российский композитор и пианист Игорь Крутой несколько дней радует подписчиков в Instagram новыми видео, в которых показал закулисье конкурса молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна". Также маэстро с певцом Игорем Николаевым устроили зрителям сюрприз, сообщает Zakon.kz.

22 августа 2025 года композитор заявил, что "Новая волна" набирает обороты:

"Атмосфера прекрасная, все в творческой "движухе", ощущение, что вся Казань ликует, и это счастье!"

Затем Крутой показал горячий репортаж с юбилея Ларисы Долиной.

"Впервые публика воочию познакомилась с конкурсантами, и, мне кажется, и зрители, и конкурсанты остались довольны друг другом", – отметил он.

Позднее 71-летний пианист продемонстрировал фолловерам репетиции и второй конкурсный день "Новой волны".

А на странице конкурса в Instagram рассказали, что Игорь Николаев и Игорь Крутой устроили сюрприз для зрителей "Новой волны" – они исполнили новую песню "Благоверная".

Поклонники и приглашенные на конкурс представители российского шоу-бизнеса в комментариях поблагодарили маэстро за праздник музыки:

"Легенды".

"Любимый маэстро, вы – крутой!"

"Игорь Крутой и Игорь Николаев – суперзвезды!"

"Игорь Яковлевич, спасибо вам огромное за этот праздник!"

"Спасибо, Игорь Яковлевич, за этот праздник музыки! И за невероятную атмосферу, которую не удается повторить ни одному конкурсу и фестивалю!"

"Игорь Яковлевич, я очень рада, что приеду на закрытие "Новой волны" в Казань. Скажите, пожалуйста, а будет ли там возможность с вами сфотографироваться? Это моя мечта".

Ранее сообщалось, что артист из Казахстана Александр Лим, более известный как Alex Lim, покоряет "Новую волну". Позднее стало известно, что 33-летний казахстанец стал победителем международного музыкального конкурса.