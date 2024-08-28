Игорь Крутой показал очень важный эпизод "Новой волны"

На кадрах можно увидеть репетицию концерта членов жюри конкурса, где были запечатлены Ани Лорак, Олег Газманов, Лариса Долина, Anna Asti и Сергей Лазарев.

"Очень важный эпизод "Новой волны" – концерт членов жюри конкурса, который справедливо можно было бы назвать "А судьи кто?"... Почему важный? Да потому что судить кого-то ты имеешь право только в том случае, если что-то представляешь из себя в данный момент… Вот жюри и старается максимально показать свои хиты или премьеры. Учитывая наши с вами близкие отношения, хочу пригласить вас одним глазком взглянуть на святая святых – репетицию... Особое место занимает номер группы "Сливки общества", как бы подводящее итог выступлению членов жюри, тем более, как учил нас Штирлиц в "Семнадцати мгновениях", запоминается последнее", – написал Игорь Крутой под публикацией в Instagram.