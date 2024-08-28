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Игорь Крутой показал очень важный эпизод "Новой волны"

Игорь Крутой показал очень важный эпизод &quot;Новой волны&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2024 18:12 Фото: Instagram/igorkrutoy65
Известный российский композитор и пианист Игорь Крутой 28 августа 2024 года опубликовал видео закулисья международного песенного конкурса "Новая волна", сообщает Zakon.kz.

На кадрах можно увидеть репетицию концерта членов жюри конкурса, где были запечатлены Ани Лорак, Олег Газманов, Лариса Долина, Anna Asti и Сергей Лазарев.

"Очень важный эпизод "Новой волны" – концерт членов жюри конкурса, который справедливо можно было бы назвать "А судьи кто?"... Почему важный? Да потому что судить кого-то ты имеешь право только в том случае, если что-то представляешь из себя в данный момент… Вот жюри и старается максимально показать свои хиты или премьеры. Учитывая наши с вами близкие отношения, хочу пригласить вас одним глазком взглянуть на святая святых – репетицию... Особое место занимает номер группы "Сливки общества", как бы подводящее итог выступлению членов жюри, тем более, как учил нас Штирлиц в "Семнадцати мгновениях", запоминается последнее", – написал Игорь Крутой под публикацией в Instagram.

В комментариях 70-летнего композитора попросили почаще делиться подобными видео, а также закидали комплиментами:

  • "Игорь Яковлевич, спасибо за очередной праздник!"
  • "Игорь Яковлевич, вы реально крутой! Вы огромный пример для мужчин! Я желаю вам долгой творческой жизни! Вы – гениальны!"
  • "Вот таких репортажей очень не хватает, Игорь Яковлевич! Жаль, что нет на волне Валерия Яковлевича. Класс! Питерский вам привет!"
  • "Обожаю ваше закулисье! И, конечно, когда вы поете... Спасибо, маэстро, за хорошее настроение, которым вы с нами делитесь... Вы у нас самый лучший и крутой! Живите долго, дорогой Игорь Яковлевич! Мы вас любим!"

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