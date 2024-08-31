Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Наташа Королева высказалась о молодой жене сына, которая раньше была стриптизершей

Наташа Королева, свадьба, фото - Новости Zakon.kz от 31.08.2024 12:58 Фото: Instagram/melissa_foxs
Певица Наташа Королева призналась, что ее радует хозяйственность новоиспеченной супруги сына Архипа Глушко, с которой он познакомился в стриптиз-клубе, где она танцевала, сообщает Zakon.kz.

В интервью kp.ru Королева отметила, что выбором сына довольна и считает, что рядом с женой его быт будет налажен.

"Невестка у меня прекрасная, умелая. Умеет шить, вышивать, готовить. Одним словом, добрая, хорошая девочка. Они проверили свои чувства четырьмя годами вместе. Порой за этот срок люди разбегаются, а их любовь стала только крепче, поэтому я очень рада, что Архип нашел свою судьбу", – сказала Королева.

Архип познакомился с Мелиссой в стриптиз-клубе. По словам Королевой, сын в тот период "заливал тоску" по своей первой любви. У пары начались отношения с дружбы, которая потом переросла в роман. Сын артистов съехал от родителей и живет с Валынкиной в съемной однушке. Девушка больше не танцует в стриптиз-клубах, а работает визажистом, демонстрируя свои работы в соцсетях.

21 августа Наташа Королева и танцор Сергей Глушко (Тарзан) объявили, что их сын Архип женился на Мелиссе Валынкиной. Глушко-младший организовал торжество в день свадьбы его родителей.

Читайте также

Российский блогер восхитился муралами в Казахстане
Российский блогер восхитился муралами в Казахстане
Год промчится – все повторится: Игорь Крутой обратился к подписчикам
Год промчится – все повторится: Игорь Крутой обратился к подписчикам
Роман российского певца
Григорий Лепс поцеловал 18-летнюю возлюбленную на глазах у ее матери
Андрей Дюсупов
Россия Королева Наташа 2024 год Свадьбы Шоу-бизнес
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Странную область в недрах Земли обнаружили ученые
Странную область в недрах Земли обнаружили ученые
Скандальный подарок, бокалы из стекла, 8-кратная чемпионка мира по пара-армрестлингу, Зарина Примак, Абайская область
"Чувствую себя униженной": 8-кратная чемпионка мира по пара-армрестлингу о "подарке" молодежного центра
Тенге, пенсия, пенсионный возраст, пенсионеры, деньги, Казахстан
На жалобы казахстанцев о "нарисованной" зарплате в 400 тысяч тенге ответил глава Нацбанка
Комментарий Дурова
Как Павел Дуров отреагировал на решение парижского суда
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: