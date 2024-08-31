Наташа Королева высказалась о молодой жене сына, которая раньше была стриптизершей

Певица Наташа Королева призналась, что ее радует хозяйственность новоиспеченной супруги сына Архипа Глушко, с которой он познакомился в стриптиз-клубе, где она танцевала, сообщает Zakon.kz.

В интервью kp.ru Королева отметила, что выбором сына довольна и считает, что рядом с женой его быт будет налажен.

"Невестка у меня прекрасная, умелая. Умеет шить, вышивать, готовить. Одним словом, добрая, хорошая девочка. Они проверили свои чувства четырьмя годами вместе. Порой за этот срок люди разбегаются, а их любовь стала только крепче, поэтому я очень рада, что Архип нашел свою судьбу", – сказала Королева.

Архип познакомился с Мелиссой в стриптиз-клубе. По словам Королевой, сын в тот период "заливал тоску" по своей первой любви. У пары начались отношения с дружбы, которая потом переросла в роман. Сын артистов съехал от родителей и живет с Валынкиной в съемной однушке. Девушка больше не танцует в стриптиз-клубах, а работает визажистом, демонстрируя свои работы в соцсетях.

21 августа Наташа Королева и танцор Сергей Глушко (Тарзан) объявили, что их сын Архип женился на Мелиссе Валынкиной. Глушко-младший организовал торжество в день свадьбы его родителей.