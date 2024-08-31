На Диснейленд пожаловались из-за ущемления людей с инвалидностью

На парк "Дисней Уорлд" пожаловались из‑за отказа выдавать спецпропуск Disability Access Service посетителям с особыми потребностями, сообщает Zakon.kz.

Жительница Флориды Паула Роланд рассказала, что ее семья провела "худший день в жизни" из‑за действий сотрудников парка. Те отказали ее сыну Ною в пропуске, позволяющем избегать длинных очередей. В результате у ребенка случился аутичный срыв. Об этом пишет Los Angeles Times.

Выяснилось, что мальчик был не единственным, кому отказали в выдаче спецпропуска. Другие обиженные сотрудниками парка люди рассказали, что Disney изменила правила получения пропусков, чтобы исключить злоупотребления льготой. Они отметили, что чувствуют себя преданными.

Фото: Х/nypost

Группа посетителей парков создала петицию против изменений в выдаче пропусков. Они призвали в ней не игнорировать права и потребности людей с ограниченными возможностями и не исключать из числа их обладателей онкобольных, ветеранов с ПТРС, а также людей с болезнью Паркинсона и рассеянным склерозом.

Фото: Х/InsideTheMagic

Недавно компания Disney озвучила самые ожидаемые фильмы ближайших нескольких лет.