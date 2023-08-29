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Досаеву пожаловались на "сидячих" полицейских в парках Алматы

Досаеву пожаловались на "сидячих" полицейских в парках Алматы Фото: Zakon.kz
Жительница Алмалинского района пожаловалась акиму Алматы Ерболату Досаеву на полицейских, следящих за порядком в городских парках, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По ее словам, полицейские просто отсиживаются в своих модульных постах и не проводят обходы.

"Вот например в парке имени Ганди очень много разбросанных шприцев. Там же ходят закладчики, которые ищут свои закладки. В чем заключается функционал полицейских? Почему они сидят в своих будках и не выходят?" – спросила жительница.

Начальник департамента полиции Алматы Арыстангани Заппарова возразил такому замечанию, подчеркнув, что у каждого инспектора в модульных постах есть определенные часы, когда они обходят территорию.

"Касательно сигналов, если вы увидели разбросанные шприцы или вам известны места, где закладки, пожалуйста, обращайтесь в полицию. Мы примем меры. Кроме того, у нас работает горячая линия, также есть подразделение по противодействию наркопреступности. Для сведения скажу, что Алматы по изъятию "синтетики" и других наркотиков по стране на первом месте", – сказал он.

Аким Алматы отметил, что в Алмалинском районе самое большое количество парковых зон. Поэтому там нужно провести соответствующую работу управлению полиции совместно с акимом района.

"В пятницу мы встречались с министром внутренних дел по вопросу создания сервисных центров полиции. Реализацию данного проекта мы уже запускаем. И главное для нас не внешний облик полиции, а кто там работает и как. Я приглашаю нашу общественность, давайте совместно решим, что нужно сделать – совершать обходы или другое. Наряды должны находиться постоянно в движении, а не просто сидеть внутри. Поручаю начальнику управления Алмалинского района составить план действий, и посмотрим, что изменится у нас через месяц", – поручил Ерболат Досаев.

Ранее алматинцы возмутились круглосуточным освещением зданий в городе и попросили акима ввести штрафы за неэффективное использование электроэнергии.

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Тамила Языкова
Досаев Ерболат Алматы
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