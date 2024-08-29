Димаш Кудайберген трогательно обратился к сестренке
Фото: Instagram/raushan_kudaibergen
Известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген сегодня, 29 августа 2024 года, посвятил трогательный пост своей сестренке, сообщает Zakon.kz.
Публикация в Instagram артиста приурочена к 23-летию Раушан.
"С днем рождения самую лучшую сестру в мире. Я очень люблю тебя и горжусь тобой. Оставайся всегда такой же яркой, умной, веселой, обаятельной и достойной! Желаю тебе всего самого лучшего в мире. Пусть Аллах благословит тебя", – написал Димаш, обращаясь к имениннице.
Многомиллионная армия 30-летнего исполнителя присоединилась к поздравлениям и пожелала родственнице кумира счастья.
Также мама Димаша поздравила дочь с днем рождения.
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