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Димаш Кудайберген трогательно обратился к сестренке

Димаш Кудайберген трогательно обратился к сестренке, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2024 19:38 Фото: Instagram/raushan_kudaibergen
Известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген сегодня, 29 августа 2024 года, посвятил трогательный пост своей сестренке, сообщает Zakon.kz.

Публикация в Instagram артиста приурочена к 23-летию Раушан.

"С днем рождения самую лучшую сестру в мире. Я очень люблю тебя и горжусь тобой. Оставайся всегда такой же яркой, умной, веселой, обаятельной и достойной! Желаю тебе всего самого лучшего в мире. Пусть Аллах благословит тебя", – написал Димаш, обращаясь к имениннице.

Многомиллионная армия 30-летнего исполнителя присоединилась к поздравлениям и пожелала родственнице кумира счастья.

Также мама Димаша поздравила дочь с днем рождения.

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15 июля 2024 года Димаш Кудайберген поздравил маму с 51-летием.

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