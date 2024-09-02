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Наташа Королёва опубликовала фотографии со свадьбы сына с бывшей стриптизершей

Наташа Королёва опубликовала фотографии со свадьбы сына с бывшей стриптизершей, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2024 14:58 Фото: Instagram/melissa_foxs_
Заслуженная артистка России Наташа Королёва, которая около двух недель назад женила единственного сына Архипа, поделилась кадрами с семейного торжества, сообщает Zakon.kz.

Свадебные фото 51-летняя эстрадная певица опубликовала в своем Instagram накануне, 1 сентября 2024 года. Под публикацией новоиспеченная свекровь поблагодарила всех тех, кто остался за кадром важного события в жизни ее семьи.

Также снимками со свадьбы поделилась невестка Наташи Королёвой.

"21.08.24. Это был самый счастливый день в моей жизни. Первое фото теперь мое любимое", – написала Мелисса Валынкина.

Подписчики Королёвой вновь поздравили молодоженов и пожелали им счастья на долгие годы:

  • "Какая прелесть. Пусть будут счастливы молодые".
  • "Счастья ребятам! Пусть живут долго и счастливо! Красивая пара!"
  • "Красивая пара, даже между собой похожи, пусть будут счастливы".
  • "Наташа очень мудрая женщина и прекрасная мама. Несмотря на то, что она не одобряла выбор сына, хотела для него другую невестку, но понимая, что сын любит по-настоящему, изменила свое отношение. Совет да любовь молодым и счастья на долгие годы".

21 августа 2024 года Наташа Королёва и Сергей Глушко (Тарзан) женили сына Архипа. Единственный наследник звездной пары связал себя узами брака с возлюбленной Мелиссой Валынкиной в день свадьбы родителей. Позднее заслуженная артистка РФ высказалась о молодой жене сына, которая раньше была стриптизершей.

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