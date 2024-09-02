Наташа Королёва опубликовала фотографии со свадьбы сына с бывшей стриптизершей

Заслуженная артистка России Наташа Королёва, которая около двух недель назад женила единственного сына Архипа, поделилась кадрами с семейного торжества, сообщает Zakon.kz.

Свадебные фото 51-летняя эстрадная певица опубликовала в своем Instagram накануне, 1 сентября 2024 года. Под публикацией новоиспеченная свекровь поблагодарила всех тех, кто остался за кадром важного события в жизни ее семьи.

Также снимками со свадьбы поделилась невестка Наташи Королёвой.

"21.08.24. Это был самый счастливый день в моей жизни. Первое фото теперь мое любимое", – написала Мелисса Валынкина.

Подписчики Королёвой вновь поздравили молодоженов и пожелали им счастья на долгие годы:

"Какая прелесть. Пусть будут счастливы молодые".

"Счастья ребятам! Пусть живут долго и счастливо! Красивая пара!"

"Красивая пара, даже между собой похожи, пусть будут счастливы".

"Наташа очень мудрая женщина и прекрасная мама. Несмотря на то, что она не одобряла выбор сына, хотела для него другую невестку, но понимая, что сын любит по-настоящему, изменила свое отношение. Совет да любовь молодым и счастья на долгие годы".

21 августа 2024 года Наташа Королёва и Сергей Глушко (Тарзан) женили сына Архипа. Единственный наследник звездной пары связал себя узами брака с возлюбленной Мелиссой Валынкиной в день свадьбы родителей. Позднее заслуженная артистка РФ высказалась о молодой жене сына, которая раньше была стриптизершей.