Наташа Королева пожаловалась на перемены в сыне после свадьбы со стриптизершей

Певица Наташа Королёва призналась, что недовольна изменениями во внешности сына после его женитьбы, сообщает Zakon.kz.

В эфире шоу "Один в один" на телеканале "Россия-1" она рассказала, что Архип Глушко побрился налысо вскоре после свадьбы, чем сильно ее удивил.

"Если вдруг тебе приспичит когда-нибудь побриться налысо, не делай этого, пожалуйста. У меня тут сын женился, после свадьбы побрился налысо. Капец!" – поделилась артистка, обращаясь к участникам шоу.

Архип Глушко и Мелисса Волынкина поженились 21 августа 2023 года, в тот же день, что и его родители. Королева и Сергей Глушко одобрили брак, даже устроили пышное торжество и подарили молодоженам квартиру в элитном ЖК в Москве. Однако уже спустя месяц после свадьбы Архип стал жаловаться на медлительность супруги, а Мелисса – на его ворчливость и постоянные придирки.

Ранее сообщалось, что Наташа Королева столкнулась с неожиданной проблемой – она никак не может наладить режим сна, что уже сказывается на качестве ее жизни.

