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Андрей Макаревич рассказал, куда впервые приехал с гастролями

Андрей Макаревич рассказал, куда впервые приехал с гастролями, фото - Новости Zakon.kz от 13.06.2024 12:33 Фото: Instagram/makarevich_andrey_official
70-летний бессменный участник рок-группы "Машина времени" Андрей Макаревич поделился видео с гастролей. Музыкант уточнил, то впервые приехал с выступлением в австралийский город Брисбен, сообщает Zakon.kz.

Свои впечатления от поездки бард опубликовал на личной странице в Instagram 13 июня 2024 года.

"Адски длинный перелет сразу после гастролей в Испании с суточным заездом домой – и Австралия! Брисбен! Насколько я помню, я здесь впервые. Зима у них начинается! 21 градус по Цельсию! Рай какой-то".Андрей Макаревич

Также он поблагодарил отзывчивую публику.

"Чудесные зрители, очень долго не отпускали", – заключил композитор.

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В 2022 году Макаревич стал отцом второй раз. В этом же году они уехали с женой в Израиль.

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