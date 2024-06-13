Андрей Макаревич рассказал, куда впервые приехал с гастролями

70-летний бессменный участник рок-группы "Машина времени" Андрей Макаревич поделился видео с гастролей. Музыкант уточнил, то впервые приехал с выступлением в австралийский город Брисбен, сообщает Zakon.kz.

Свои впечатления от поездки бард опубликовал на личной странице в Instagram 13 июня 2024 года.

"Адски длинный перелет сразу после гастролей в Испании с суточным заездом домой – и Австралия! Брисбен! Насколько я помню, я здесь впервые. Зима у них начинается! 21 градус по Цельсию! Рай какой-то". Андрей Макаревич

Также он поблагодарил отзывчивую публику.

"Чудесные зрители, очень долго не отпускали", – заключил композитор.

Материал по теме "Приходится оправдываться": Андрей Макаревич о ситуации в Израиле

В 2022 году Макаревич стал отцом второй раз. В этом же году они уехали с женой в Израиль.