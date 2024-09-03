Лариса Долина страдает из-за мошенников и просит взять ее под госзащиту

68-летняя российская эстрадная певица Лариса Долина, ставшая жертвой мошенников, попросила предоставить ей государственную защиту, так как, по ее словам, неизвестные угрожают ей и ее семье расправой, если она не покинет проданное жилье, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, в конце августа ей в Telegram стали приходить сообщения с угрозами убийством и причинением тяжкого вреда здоровью в отношении нее, а также ее дочери и внучки.

Как отмечено в публикации Telegram-канала Baza, Долина утверждает, что отправитель требует немедленно освободить квартиру, которую некоторое время назад ее заставили продать телефонные мошенники. В противном случае он якобы угрожает ей убийством и причинением тяжкого вреда здоровью.

При этом сам аккаунт подписан именем "Павел Куренков", а на аватарке стоит фото автомобиля Долиной.

В связи с этим Долина просит выделить ей и ее внучке и дочери госзащиту, а также взять под охрану ее жилье и имущество.

Народная артистка России заявила, что стала жертвой мошенников, еще 13 августа.

По данным различных СМИ, в конце апреля мошенники от лица сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Росфинмониторинга убедили певицу продать квартиру, сами нашли риелтора и покупателя и 20 июня заключили договор. 24 июня право собственности на недвижимость перешло к Полине Лурье. После этого преступники пытались убедить Долину продать еще и дачу, однако она наконец поняла, что происходит.

3 августа артистка написала заявление в полицию, на квартиру наложили арест. 13 августа домой к Долиной пришли неизвестные, которые утверждали, что купили элитную недвижимость в Хамовниках. Певица съезжать отказалась.