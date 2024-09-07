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Лариса Долина высказалась о ходе следствия по делу о мошенничестве

Лариса Долина рассказала о том, как ведется следствие по делу о мошенничестве, фото - Новости Zakon.kz от 07.09.2024 20:24 Фото: Instagram/larisa.dolina.official
68-летняя российская эстрадная певица Лариса Долина рассказала журналистам, что следствие по делу о мошенничестве с ее квартирой в данное время в самом разгаре, сообщает Zakon.kz.

Также она заявила в беседе с РИА Новости, что настрой у нее боевой, однако в интересах следствия ничего добавлять она не стала.

3 августа певица написала заявление в полицию, на квартиру наложили арест. 13 августа домой к Долиной пришли неизвестные, которые утверждали, что купили элитную недвижимость в Хамовниках. Певица съезжать отказалась. А позже открыто рассказала, что стала жертвой мошенников.

Отметим, что 3 сентября Долина попросила предоставить ей государственную защиту, так как, по ее словам, неизвестные угрожают ей и ее семье расправой, если она не покинет проданное жилье.

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