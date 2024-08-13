68-летняя Лариса Долина стала жертвой мошенников

Сегодня, 13 августа 2024 года, известная российская эстрадная певица Лариса Долина выступила с официальным заявлением, сообщает Zakon.kz.

По словам 68-летней артистки, она стала жертвой мошенников.

"В связи с большим количеством вопросов от представителей СМИ я вынуждена дать небольшой комментарий по поводу сложившейся ситуации. Я стала жертвой мошенников. В отношении меня совершены очень изощренные и спланированные мошеннические действия", – рассказала Лариса Долина.

Певица уточнила, что по данному факту возбуждено уголовное дело, она признана потерпевшей, а на ее квартиру наложен арест.

"Предварительным следствием установлено, что мошенники находятся на территории Украины, и только что они выложили в соцсетях якобы от меня обращение чудовищного характера, в котором нет ни одного слова правды. В интересах предварительного расследования более каких-то углубленных комментариев я сейчас дать не могу". Лариса Долина

Она обратилась к журналистам, которых попросила ее не беспокоить.

Ранее ряд Telegram-каналов сообщили, что четверо неизвестных пытались захватить квартиру Ларисы Долиной в Хамовниках в Москве.

Ранее жертвой мошенников стала известная исполнительница хита "Я у твоих ног" Наталия Власова.