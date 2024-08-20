Отар Кушанашвили жестко высказался об обманутой мошенниками Ларисе Долиной

Российский журналист и телеведущий Отар Кушанашвили прокомментировал инцидент с эстрадной певицой Ларисе Долиной, которая отдала мошенникам солидную сумму и лишилась элитной квартиры, сообщает Zakon.kz.

О том, что 68-летняя артистка стала жертвой мошенников, стало известно неделю назад. 13 августа 2024 года в видеообращении Лариса Долина заявила, что в отношении нее "совершены очень изощренные и спланированные мошеннические действия". Певица уточнила, что по данному факту возбуждено уголовное дело, она признана потерпевшей, а на ее квартиру наложен арест.

Стороной это не прошел журналист и шоумен Отар Кушанашвили.

"Человек – идиот! С апреля по июль! Человеку не пришло в голову? Как они общались? "Здравствуй, переведи еще 10 миллионов, еще переведи 10 миллионов". И вот в черных очках говорит, что ее обманули. А что с тобой еще делать?" – заявил журналист в своем шоу "Каково?" на YouTube.

Отметим, что телеведущий вернулся на съемочную площадку на фоне борьбы с раком. Так как ему нужны деньги на лечение, он обратился к Ларисе Долиной с соответствующей просьбой:

"Кстати, какие-то деньги остались? Мне на лечение нужно, дайте десятку, пожалуйста. У вас же должно было что-то заваляться. Просто вы – певица, Народная артистка! Мы ее любим, боготворим, но как? Идиот – человек!"

При этом стоит отметить, что в самом начале шоу есть дисклеймер следующего содерждания.

Фото: YouTube/KAKOVO

Ранее Отар Кушанашвили разоблачил Глюкозу, оскандалившуюся на концерте в Красноярске.