Гарик Харламов "сделал" операцию у хирурга Филиппа Киркорова
Фото: Instagram/garikkharlamov
43-летний российский актер Гарик Харламов опубликовал новое видео в костюме робота. Юморист решил обыграть своего героя и пошутил над своим образом, сообщает Zakon.kz.
В подписи к публикации за 3 сентября на странице в Instagram Харламов уточнил: "Все люди, упомянутые в ролике, выдуманы. Совпадения случайны!"
"Что же. Вот я и сделала очередную операцию у Хайдарова. Теперь я – мужик! Алена Водонаева".Гарик Харламов
С такой короткой речью под звонкий смех окружающих выступил ведущий, облаченный в увесистый костюм.
Комментаторам пришлась по душе шутка Харламова:
- Ничего не бывает случайным.
- Немного хейта: китайский терминатор.
- Гарри – терминатор 2.
- РобоГарик.
- Это же тайна третьей планеты!
- Ален Водонаев, – пишут пользователи Сети.
Напомним, что Филипп Киркоров делал несколько пластических операций у Тимура Хайдарова, чем изрядно шокировал поклонников.
2 сентября Гарик Харламов и Кристина Асмус вынуждены были воссоединиться. Причина – начало учебного года у их дочери. Это и стало поводом для совместного фото экс-супругов.
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