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Гарик Харламов "сделал" операцию у хирурга Филиппа Киркорова

Гарик Харламов &quot;сделал&quot; операцию у хирурга Филиппа Киркорова, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2024 20:13 Фото: Instagram/garikkharlamov
43-летний российский актер Гарик Харламов опубликовал новое видео в костюме робота. Юморист решил обыграть своего героя и пошутил над своим образом, сообщает Zakon.kz.

В подписи к публикации за 3 сентября на странице в Instagram Харламов уточнил: "Все люди, упомянутые в ролике, выдуманы. Совпадения случайны!"

"Что же. Вот я и сделала очередную операцию у Хайдарова. Теперь я – мужик! Алена Водонаева".Гарик Харламов

С такой короткой речью под звонкий смех окружающих выступил ведущий, облаченный в увесистый костюм.

Комментаторам пришлась по душе шутка Харламова:

  • Ничего не бывает случайным.
  • Немного хейта: китайский терминатор.
  • Гарри – терминатор 2.
  • РобоГарик.
  • Это же тайна третьей планеты!
  • Ален Водонаев, – пишут пользователи Сети.

Напомним, что Филипп Киркоров делал несколько пластических операций у Тимура Хайдарова, чем изрядно шокировал поклонников.

2 сентября Гарик Харламов и Кристина Асмус вынуждены были воссоединиться. Причина – начало учебного года у их дочери. Это и стало поводом для совместного фото экс-супругов.

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