Гарик Харламов перепел хит "Свадебные цветы"
Фото: pxhere
43-летний популярный российский актер Гарик Харламов для очередного выступления исполнил трек "Свадебные цветы". В оригинале его спела эстрадная певица Ирина Аллегрова еще в 1996 году, сообщает Zakon.kz.
Стоит уточнить, что версию известной песни представила группа "Купание обезьяны в теплой воде" – совместная творческая коллаборация Гарика Харламова и Азамата Мусагалиева.
Видео с концерта юморист опубликовал на своей странице в Instagram. Также Харламов поблагодарил автора Игоря Крутого.
"Спасибо Игорю Яковлевичу Крутому за возможность исполнить его песню "Свадебные цветы" на юбилейном концерте". Гарик Харламов
Кроме того, группе помогал и добавил изюминку выступлению Денис Дорохов, выступивший в роли Амура.
Кавер пришелся по душе армии поклонников ведущего.
- Как-будто ничего не изменилось. Я слышу Аллегрову.
- Каждая песня – в своем роде шедевр.
- Красавчики.
- Класс.
- Дорох – как всегда зажигалочка.
- Огненное огнище. Просто разрыв.
- Гарик Бульдогович Аллегров.
- Круто поете, ребята.
- Классное исполнение, – отмечают пользователи.
Ранее Харламов и актриса Катерина Ковальчук повторили свою свадебную церемонию для юмористического шоу.
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