Гарик Харламов перепел хит "Свадебные цветы"

43-летний популярный российский актер Гарик Харламов для очередного выступления исполнил трек "Свадебные цветы". В оригинале его спела эстрадная певица Ирина Аллегрова еще в 1996 году, сообщает Zakon.kz.

Стоит уточнить, что версию известной песни представила группа "Купание обезьяны в теплой воде" – совместная творческая коллаборация Гарика Харламова и Азамата Мусагалиева.

Видео с концерта юморист опубликовал на своей странице в Instagram. Также Харламов поблагодарил автора Игоря Крутого.

"Спасибо Игорю Яковлевичу Крутому за возможность исполнить его песню "Свадебные цветы" на юбилейном концерте". Гарик Харламов

Кроме того, группе помогал и добавил изюминку выступлению Денис Дорохов, выступивший в роли Амура.

Кавер пришелся по душе армии поклонников ведущего.

Как-будто ничего не изменилось. Я слышу Аллегрову.

Каждая песня – в своем роде шедевр.

Красавчики.

Класс.

Дорох – как всегда зажигалочка.

Огненное огнище. Просто разрыв.

Гарик Бульдогович Аллегров.

Круто поете, ребята.

Классное исполнение, – отмечают пользователи.

Ранее Харламов и актриса Катерина Ковальчук повторили свою свадебную церемонию для юмористического шоу.