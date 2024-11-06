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Гарик Харламов перепел хит "Свадебные цветы"

Гарик Харламов перепел хит &quot;Свадебные цветы&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2024 09:34 Фото: pxhere
43-летний популярный российский актер Гарик Харламов для очередного выступления исполнил трек "Свадебные цветы". В оригинале его спела эстрадная певица Ирина Аллегрова еще в 1996 году, сообщает Zakon.kz.

Стоит уточнить, что версию известной песни представила группа "Купание обезьяны в теплой воде" – совместная творческая коллаборация Гарика Харламова и Азамата Мусагалиева.

Видео с концерта юморист опубликовал на своей странице в Instagram. Также Харламов поблагодарил автора Игоря Крутого.

"Спасибо Игорю Яковлевичу Крутому за возможность исполнить его песню "Свадебные цветы" на юбилейном концерте". Гарик Харламов

Кроме того, группе помогал и добавил изюминку выступлению Денис Дорохов, выступивший в роли Амура.

Кавер пришелся по душе армии поклонников ведущего.

  • Как-будто ничего не изменилось. Я слышу Аллегрову.
  • Каждая песня – в своем роде шедевр.
  • Красавчики.
  • Класс.
  • Дорох – как всегда зажигалочка.
  • Огненное огнище. Просто разрыв.
  • Гарик Бульдогович Аллегров.
  • Круто поете, ребята.
  • Классное исполнение, – отмечают пользователи.

Ранее Харламов и актриса Катерина Ковальчук повторили свою свадебную церемонию для юмористического шоу.

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