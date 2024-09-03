Актриса сериала "Папины дочки" намекнула на пол третьего ребенка

Минувшим летом российская актриса Дарья Мельникова шокировала общественность новостью о втором замужестве и рождении третьего ребенка, сообщает Zakon.kz.

По информации Starhit, избранником звезды "Папиных дочек" стал 34-летний Роман Набатов, известный по ролям в сериалах "Краткий курс счастливой жизни" и "До свидания, мальчики". А вот пол ребенка Дарья до последнего не раскрывала.

Теперь же Мельникова, кажется, решила приоткрыть завесу тайны. Она опубликовала очередное смешное фото с малышкой подписав его: "Ох уж эта женская конкуренция".

Видимо, звездная наследница уже проявляется характер и спорит с мамой.

Внимательные подписчики и ранее догадывались, что теперь в актерской семье подрастает и девочка. Об этом свидетельствовали розовые вещи и аксессуары, которые регулярно мелькали в соцсетях звезды. Впрочем, периодически Дарья одевала ребенка и в голубую одежду, оставшуюся, вероятно, от старших сыновей. Этим Мельникова смогла запутать журналистов.

Ранее жена 70-летнего Андрея Макаревича показала подросшего сына с гитарой.

