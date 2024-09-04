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Фариза Ескермес опубликовала кадры со свадьбы

Фариза Ескермес опубликовала кадры со свадьбы, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2024 14:21 Фото: Instagram/fariza_yeskermes
В минувшие выходные в Алматы отгремела свадьба казахстанской актрисы Фаризы Ескермес. Она вышла замуж за своего возлюбленного Андрея, сообщает Zakon.kz.

Звезда сериала "Мошенники" свадебными фото и видео поделилась в Instagram накануне, 3 сентября 2024 года.

Для молодоженов свой хит под названием "Зымыран" исполнил казахстанский певец Мирас Жугунусов.

В Stories Фариза показала обручальные кольца, а также реакцию жениха на одно из свадебных платьев, которые она меняла трижды.

Фариза Ескермес опубликовала кадры со свадьбы с русским женихом, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2024 14:21

Фото: Instagram/fariza_yeskermes

Она также рассказала, что тематика свадьбы была алматинской: звучали песни Батырхана Шукенова, везде были яблоки и виниловые пластинки. Фотозону украшала надпись: "Алма-Ата – город любви".

"Жизнь с тобой круче любого фильма". Такая надпись была там, где прошла наша регистрация... Для любой актрисы кино – это все... А любовь оказалась еще круче", – добавила Ескермес.

Фариза Ескермес опубликовала кадры со свадьбы с русским женихом, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2024 14:21

Фото: Instagram/fariza_yeskermes

Актриса отметила, что на свадьбе не было никаких тостов, молодожены и гости "много пели, танцевали, веселились".

"Мы с Андреем хотели, чтобы люди веселились, отдыхали, и чтобы мы тоже просто кайфовали!" – объяснила Фариза.

Фариза Ескермес опубликовала кадры со свадьбы с русским женихом, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2024 14:21

Фото: Instagram/fariza_yeskermes

Также Ескермес показала, какой сюрприз подготовила для своего любимого – она пригласила музыканта, который исполнил их любимую песню.

"Желаю всем тем, кто смотрит (свадебные публикации. – Прим. ред.), чистой любви, уважения, счастья", – обратилась к своим подписчикам актриса.

В свою очередь фолловеры пожелали Фаризе и Андрею семейного счастья, назвав их пару красивой и волшебной.

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О том, что Фариза Ескермес выходит замуж, стало известно в начале 2024 года. Улетевшая с возлюбленным Андреем на Мальдивские острова актриса 22 января похвасталась "новыми бриллиантами" и уточнила, что ей накануне сделали предложение руки и сердца, на которое она ответила согласием.

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