Моргенштерн обратился за помощью
Фото: Instagram/morgen_shtern
Музыкант столкнулся с депрессией и обратился за психологической помощью, сообщает Zakon.kz.
Об этом он написал 3 сентября в своем Telegram-канале, рассказав о состоянии глубокой депрессии. Со слов музыканта, он начал наблюдаться у специалистов.
"Ступаю на долгий путь трезвости, лечения и исправления всех своих ошибок", – пообещал рэпер.
Также артист принес извинения другим публичным персонам, с которыми конфликтовал в недавнем прошлом. В их числе оказалась и его бывшая жена Дилара Зинатуллина.
Фото: Instagram/influesii
Женщина решила не медлить с ответом и, уже на просторах своего Telegram-канала, обвинила рэпера в манипуляциях, эмоциональном насилии и травле.
В этот же день Анастасия Волочкова закрыла комментарии в соцсетях.
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