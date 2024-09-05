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Моргенштерн обратился за помощью

Болезнь, фото - Новости Zakon.kz от 05.09.2024 05:15 Фото: Instagram/morgen_shtern
Музыкант столкнулся с депрессией и обратился за психологической помощью, сообщает Zakon.kz.

Об этом он написал 3 сентября в своем Telegram-канале, рассказав о состоянии глубокой депрессии. Со слов музыканта, он начал наблюдаться у специалистов.

"Ступаю на долгий путь трезвости, лечения и исправления всех своих ошибок", – пообещал рэпер.

Также артист принес извинения другим публичным персонам, с которыми конфликтовал в недавнем прошлом. В их числе оказалась и его бывшая жена Дилара Зинатуллина.

Семья, фото - Новости Zakon.kz от 05.09.2024 05:15

Фото: Instagram/influesii

Женщина решила не медлить с ответом и, уже на просторах своего Telegram-канала, обвинила рэпера в манипуляциях, эмоциональном насилии и травле.

В этот же день Анастасия Волочкова закрыла комментарии в соцсетях.

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