Анастасия Волочкова закрыла комментарии в соцсетях

48-летняя российская артистка балета Анастасия Волочкова поделилась воспоминаниями о лете с подписчиками. Однако танцовщице пришлось закрыть комментарии к публикациям. По ее словам, к такому решению она пришла по совету своей команды, сообщает Zakon.kz.

В подписи к посту общественница уточнила, что ее лето было творческим и насыщенным.

"Полистайте красивые фото. Моя команда посоветовала закрывать комментарии под постами. Для того, чтобы любящие меня люди успели соскучиться и общались со мной посредством моего творчества и приходя на мои спектакли. А злопыхатели, завистники и хейтеры ущербные захлебывались своей желчью и злобой, оставляя ее при себе". Анастасия Волочкова

Далее она пожелала всем добра и счастья.

"Если люди хотят доставить неприятные эмоции, досадить, задеть – значит, что им плохо. Очень плохо. Потому что состоявшиеся и счастливые люди никогда не станут опускаться до уровня болота, низости, гадостей. А, наоборот, будут подтягивать других к уровню своего света. Я – востребованный артист. И не входит в мои приоритеты и в приоритеты моей команды прочтение комментариев". Анастасия Волочкова

В начале августа Волочкова выступила с обращением к Алле Пугачёвой. Это произошло на фоне слухов о возвращении исполнительницы песни "Миллион алых роз" в Россию.