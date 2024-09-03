Лента новостей
0
Қаз
#Послание Токаева – 2024 #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Анастасия Волочкова закрыла комментарии в соцсетях

Анастасия Волочкова закрыла комментарии в соцсетях, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2024 18:34 Фото: Instagram/volochkova_art
48-летняя российская артистка балета Анастасия Волочкова поделилась воспоминаниями о лете с подписчиками. Однако танцовщице пришлось закрыть комментарии к публикациям. По ее словам, к такому решению она пришла по совету своей команды, сообщает Zakon.kz.

В подписи к посту общественница уточнила, что ее лето было творческим и насыщенным.

"Полистайте красивые фото. Моя команда посоветовала закрывать комментарии под постами. Для того, чтобы любящие меня люди успели соскучиться и общались со мной посредством моего творчества и приходя на мои спектакли. А злопыхатели, завистники и хейтеры ущербные захлебывались своей желчью и злобой, оставляя ее при себе".Анастасия Волочкова

Далее она пожелала всем добра и счастья.

"Если люди хотят доставить неприятные эмоции, досадить, задеть – значит, что им плохо. Очень плохо. Потому что состоявшиеся и счастливые люди никогда не станут опускаться до уровня болота, низости, гадостей. А, наоборот, будут подтягивать других к уровню своего света. Я – востребованный артист. И не входит в мои приоритеты и в приоритеты моей команды прочтение комментариев".Анастасия Волочкова

В начале августа Волочкова выступила с обращением к Алле Пугачёвой. Это произошло на фоне слухов о возвращении исполнительницы песни "Миллион алых роз" в Россию.

Читайте также

Лариса Долина страдает из-за мошенников и просит взять ее под госзащиту
Лариса Долина страдает из-за мошенников и просит взять ее под госзащиту
75-летний Ричард Гир вышел в свет с молодой женой
75-летний Ричард Гир вышел в свет с молодой женой
Жена Кайрата Нуртаса оставила взволнованный пост
Жена Кайрата Нуртаса оставила взволнованный пост
Анастасия Московчук
Россия Волочкова Анастасия 2024 год Социальные сети Шоу-бизнес Знаменитости
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Наташа Королёва опубликовала фотографии со свадьбы сына с бывшей стриптизершей
Наташа Королёва опубликовала фотографии со свадьбы сына с бывшей стриптизершей
Фигурное катание
Евгений Плющенко и Яна Рудковская отсудили у 12-летней фигуристки крупную сумму
Зима не по расписанию: снег ожидается в Казахстане 3 сентября
Зима не по расписанию: снег ожидается в Казахстане 3 сентября
Семья
Гарик Харламов и Кристина Асмус временно воссоединились
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: