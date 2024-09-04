Редкое видео утреннего суперлуния показал алматинский фотограф

Ролик он опубликовал в Instagram.

Подписчики высоко оценили старания Доценко, а некоторые и вовсе сравнили видео с мультфильмом:

– Как будто мультик! Спасибо, художник прекрасного. Удивляете всегда своими шедеврами.

– Какая красота, не описать словами. Как же все таки прекрасен наш мир. У людей неправильное представление, что на самом деле самое ценное и дорогое: не драгоценности и особняк, а возможность насладиться закатом или рассветом, полнолунием… Спасибо вам за ваш труд! Нас объединяет любовь к природе.

– Спасибо, благодаря вам и видим! Город так застроили, что ни рассвет, ни закат не увидишь. Видео шикарное.

– На ускоренной съемке, луна будто ритм нашего города. Стремительна.