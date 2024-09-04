Редкое видео утреннего суперлуния показал алматинский фотограф
Ролик он опубликовал в Instagram.
"Ранним утром в полнолуние можно увидеть, как луна заходит за горизонт. Красивое зрелище. Это видео снял в прошедшее суперлуние в Алматы. А вы видели утреннюю луну?" – подписал пост фотограф.
Подписчики высоко оценили старания Доценко, а некоторые и вовсе сравнили видео с мультфильмом:
– Как будто мультик! Спасибо, художник прекрасного. Удивляете всегда своими шедеврами.
– Какая красота, не описать словами. Как же все таки прекрасен наш мир. У людей неправильное представление, что на самом деле самое ценное и дорогое: не драгоценности и особняк, а возможность насладиться закатом или рассветом, полнолунием… Спасибо вам за ваш труд! Нас объединяет любовь к природе.
– Спасибо, благодаря вам и видим! Город так застроили, что ни рассвет, ни закат не увидишь. Видео шикарное.
– На ускоренной съемке, луна будто ритм нашего города. Стремительна.
Ранее фотограф показал неизведанные места недалеко от Алматы.