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Фотограф показал неизведанные места недалеко от Алматы

Фотограф показал неизведанные места недалеко от Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2024 09:22 Фото: Instagram/dots_foto
Дмитрий Доценко направился в Жетысускую область и познакомил подписчиков с удивительными пейзажами. Ряд сказочных снимков он опубликовал на личной странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.

В подписи к публикации за 3 июля сказано:

"Жетысуская область всегда удивляет неизведанными местами и великолепными пейзажами! Часто отправляюсь туда за новыми локациями и интересными фото, тем более от Алматы это не так далеко".

Также знаменитый фотограф подробно описал, что изображено на кадрах.

"Собрал самые сочные снимки из экспедиции "Таинственный Капал": система горных озер Ушколь, внушительный и очень фотогеничный водопад Кемел, горные ущелья, пасущиеся лошади и невероятное звездное небо".Дмитрий Доценко
  • Природа великолепна, ваши снимки прекрасны!
  • Шедеврально.
  • Очень классные фотографии, люблю пересматривать их.
  • Очень красиво! У нас правда невероятная природа. Мы как-то тоже с друзьями ездили в горы за Текели, такое небо ночью обалденное в городе не увидишь. До звезд кажется руками можно дотянуться.
  • Какая красота и какое счастье видеть всю эту красоту природы своими глазами.
  • Через фото можно слышать горную реку... кайф. Спасибо за эмоции.
  • Какая красота, словно рисунки, а не фото, – отметили восхищенные комментаторы.

Несколько дней назад Доценко поделился красивыми снимками Алматы после дождя. Их можно посмотреть по ссылке.

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