Фотограф показал неизведанные места недалеко от Алматы

Фото: Instagram/dots_foto

Дмитрий Доценко направился в Жетысускую область и познакомил подписчиков с удивительными пейзажами. Ряд сказочных снимков он опубликовал на личной странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.

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