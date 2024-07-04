Фотограф показал неизведанные места недалеко от Алматы
Фото: Instagram/dots_foto
Дмитрий Доценко направился в Жетысускую область и познакомил подписчиков с удивительными пейзажами. Ряд сказочных снимков он опубликовал на личной странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.
В подписи к публикации за 3 июля сказано:
"Жетысуская область всегда удивляет неизведанными местами и великолепными пейзажами! Часто отправляюсь туда за новыми локациями и интересными фото, тем более от Алматы это не так далеко".
Также знаменитый фотограф подробно описал, что изображено на кадрах.
"Собрал самые сочные снимки из экспедиции "Таинственный Капал": система горных озер Ушколь, внушительный и очень фотогеничный водопад Кемел, горные ущелья, пасущиеся лошади и невероятное звездное небо".Дмитрий Доценко
- Природа великолепна, ваши снимки прекрасны!
- Шедеврально.
- Очень классные фотографии, люблю пересматривать их.
- Очень красиво! У нас правда невероятная природа. Мы как-то тоже с друзьями ездили в горы за Текели, такое небо ночью обалденное в городе не увидишь. До звезд кажется руками можно дотянуться.
- Какая красота и какое счастье видеть всю эту красоту природы своими глазами.
- Через фото можно слышать горную реку... кайф. Спасибо за эмоции.
- Какая красота, словно рисунки, а не фото, – отметили восхищенные комментаторы.
Несколько дней назад Доценко поделился красивыми снимками Алматы после дождя. Их можно посмотреть по ссылке.
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