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"Магия вне Хогвартса": алматинский фотограф восхитил подписчиков новым снимком

фотограф опубликовал фото Луны в Алматы Фото: Instagram/dots_foto
Фотограф Дмитрий Доценко опубликовал фотографию Луны с интересного ракурса, сообщает Zakon.kz.

Кадром он поделился через Instagram.

"Сегодняшняя луна в Алматы. Красивая желтая луна вышла из облаков и смотрит на ночной город. Нашел интересный ракурс с телевышкой в кадре, а облака добавили загадочности этому снимку", – подписал пост фотограф.

Алматинцы восхитились снимком и поддержали автора позитивными комментариями:

– Словно на ладонях нашего города прилегла.

– Как лестница на луну.

– Надо включить в календарь.

– Где-то между небом и землей.

– Лунное волшебство. Благодарю за такую красоту в моменте.

– А говорили, что магия вне Хогвартса запрещена.


Ранее Доценко показал подписчикам кадры замерзающего Большого Алматинского озера.

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