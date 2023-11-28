"Магия вне Хогвартса": алматинский фотограф восхитил подписчиков новым снимком
Фото: Instagram/dots_foto
Фотограф Дмитрий Доценко опубликовал фотографию Луны с интересного ракурса, сообщает Zakon.kz.
Кадром он поделился через Instagram.
"Сегодняшняя луна в Алматы. Красивая желтая луна вышла из облаков и смотрит на ночной город. Нашел интересный ракурс с телевышкой в кадре, а облака добавили загадочности этому снимку", – подписал пост фотограф.
Алматинцы восхитились снимком и поддержали автора позитивными комментариями:
– Словно на ладонях нашего города прилегла.
– Как лестница на луну.
– Надо включить в календарь.
– Где-то между небом и землей.
– Лунное волшебство. Благодарю за такую красоту в моменте.
– А говорили, что магия вне Хогвартса запрещена.
Ранее Доценко показал подписчикам кадры замерзающего Большого Алматинского озера.
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