Как Алла Пугачёва повлияла на успех группы "Любэ"

Фото: Instagram/alla_orfey

Советский и российский поэт-песенник Александр Шаганов рассказал, что первой в успех группы "Любэ" поверила Алла Пугачёва. При этом он уверен, что группа стала бы популярной и без протекции Примадонны, сообщает Zakon.kz.

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