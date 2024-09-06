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Как Алла Пугачёва повлияла на успех группы "Любэ"

Как Алла Пугачёва повлияла на успех группы &quot;Любэ&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 06.09.2024 09:23 Фото: Instagram/alla_orfey
Советский и российский поэт-песенник Александр Шаганов рассказал, что первой в успех группы "Любэ" поверила Алла Пугачёва. При этом он уверен, что группа стала бы популярной и без протекции Примадонны, сообщает Zakon.kz.

Шаганов, написавший такие хиты для группы, как "Атас", "Не валяй дурака, Америка!", "Выйду в поле с конем", "Комбат" и другие, уточнил, что именно Пугачёва первой послушала записи песен коллектива и поверила в него, пригласив в свои "Рождественские встречи".

В публикации издания "АиФ" 59-летний автор уточнил, что благодарен Пугачёвой.

"Любэ" все равно бы стали чемпионами! Безусловно. Но был такой момент. Ведь поверить в молодых ребят и отстоять молодого артиста – это всегда большая ответственность".Александр Шаганов

Рок-группа "Любэ" была основана 14 января 1989 года композитором Игорем Матвиенко.

Ее бессменным лидером и солистом является Николай Расторгуев.

Ранее поклонники американской рок-группы Linkin Park узнали, что коллектив нашел замену бывшему солисту Честеру Беннингтону. Новой вокалисткой стала Эмили Армстронг.

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