Как на самом деле выглядит Алла Пугачёва, показала поклонница

Поклонница советской и российской певицы Аллы Пугачёвой поделилась спонтанным селфи с ней, сообщает Zakon.kz.

Виктория Багазий встретилась со звездой во время прогулки в Лимассоле (Кипр). И 77-летняя Пугачёва согласилась сделать совместное фото.

"Я в восторге от вас. Спасибо за все слова и пример. Я все еще не могу поверить, что эта встреча произошла в моей жизни", – подписала недавний пост Виктория.

В соцсетях поклонники артистки периодически выкладывают совместные фото с ней.

Как правило, кадры делаются с использованием фильтров. Фото Виктории отличается естественностью. Подписчики девушки и поклонники примадонны восторженно отреагировали на фото:

Какие же вы красивые!

Какая солнечная, красивая, улыбчивая и милая Алла Борисовна!

Женщина космос.

Прекрасно выглядите, Алла Борисовна.

В апреле 2026-го муж Пугачёвой, юморист Максим Галкин, опубликовал новый снимок супруги, вызвавший бурное обсуждение.