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Культура и шоу-бизнес

Как на самом деле выглядит Алла Пугачёва, показала поклонница

российская певица Алла Пугачева, фото - Новости Zakon.kz от 15.06.2026 14:28 Фото: Instagram/alla_orfey
Поклонница советской и российской певицы Аллы Пугачёвой поделилась спонтанным селфи с ней, сообщает Zakon.kz.

Виктория Багазий встретилась со звездой во время прогулки в Лимассоле (Кипр). И 77-летняя Пугачёва согласилась сделать совместное фото.

"Я в восторге от вас. Спасибо за все слова и пример. Я все еще не могу поверить, что эта встреча произошла в моей жизни", – подписала недавний пост Виктория.

В соцсетях поклонники артистки периодически выкладывают совместные фото с ней.

Как правило, кадры делаются с использованием фильтров. Фото Виктории отличается естественностью. Подписчики девушки и поклонники примадонны восторженно отреагировали на фото:

  • Какие же вы красивые!
  • Какая солнечная, красивая, улыбчивая и милая Алла Борисовна!
  • Женщина космос.
  • Прекрасно выглядите, Алла Борисовна.

В апреле 2026-го муж Пугачёвой, юморист Максим Галкин, опубликовал новый снимок супруги, вызвавший бурное обсуждение.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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