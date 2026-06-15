Как на самом деле выглядит Алла Пугачёва, показала поклонница
Фото: Instagram/alla_orfey
Поклонница советской и российской певицы Аллы Пугачёвой поделилась спонтанным селфи с ней, сообщает Zakon.kz.
Виктория Багазий встретилась со звездой во время прогулки в Лимассоле (Кипр). И 77-летняя Пугачёва согласилась сделать совместное фото.
"Я в восторге от вас. Спасибо за все слова и пример. Я все еще не могу поверить, что эта встреча произошла в моей жизни", – подписала недавний пост Виктория.
В соцсетях поклонники артистки периодически выкладывают совместные фото с ней.
Как правило, кадры делаются с использованием фильтров. Фото Виктории отличается естественностью. Подписчики девушки и поклонники примадонны восторженно отреагировали на фото:
- Какие же вы красивые!
- Какая солнечная, красивая, улыбчивая и милая Алла Борисовна!
- Женщина космос.
- Прекрасно выглядите, Алла Борисовна.
В апреле 2026-го муж Пугачёвой, юморист Максим Галкин, опубликовал новый снимок супруги, вызвавший бурное обсуждение.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript