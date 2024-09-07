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Железный трон из "Игры престолов" продадут на аукционе

Игра престолов, сериал, кинематограф , фото - Новости Zakon.kz от 07.09.2024 09:23 Фото: Instagram/gameofthrones
В октябре 2024 года Heritage Auctions совместно с телеканалом HBO проведет торги, посвященные сериалу "Игра престолов", сообщает Zakon.kz.

Согласно информации, размещенной на сайте аукционного дома, в качестве лотов будут представлены более двух тысяч предметов, включая расплавленную версию Железного трона, множество костюмов, реквизита, декораций и памятных вещей из популярного шоу, завершившегося в 2019 году. Начальные ставки варьируются от 500 до 20 тысяч долларов.

"Игра престолов" транслировалась на HBO с 2011 по 2019 год. Сериал основан на цикле романов "Песнь льда и огня" Джорджа Р. Р. Мартина. Проект стал самым крупнобюджетным на современном американском телевидении и самым дорогостоящим в жанре фэнтези.

Ранее американский актер, сыгравший Джона Сноу, рассказал об ошибках финала сериала "Игра престолов".

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