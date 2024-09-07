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По "Сумеркам" выпустят сериал от лица Эдварда Каллена

кино, Сумерки, Эдвард Каллен, фото - Новости Zakon.kz от 07.09.2024 11:13 Фото: Instagram/twilight
Во вселенной "Сумерек" выйдет мультсериал, который расскажет известную всем историю с новой точки зрения, сообщает Zakon.kz.

По информации издания Variety, анимационный сериал по "Сумеркам" будет адаптацией книги "Солнце полуночи" и выйдет на Netflix.

Работает над проектом, получившим название "Солнце полуночи", автор "Воспитанной волками" Синед Дейли. Сюжет расскажет о событиях оригинальных "Сумерек" от лица персонажа Эдварда Каллена. Впервые о проекте на ранней стадии разработки сообщили в апреле 2023 года на студии Lionsgate Television. В марте 2024 года было подтверждено, что это будет анимационный сериал.

Кинофраншиза, известная под общим названием "Сумеречная сага", состояла из пяти фильмов и выходила в прокат в период с 2008 по 2012 год. Пять фильмов собрали в мировом прокате в общей сложности более 3 миллиардов долларов и сделали звездами таких главных актеров, как Роберт Паттинсон, Кристен Стюарт и Тейлор Лотнер.

Ранее стало известно, что казахстанские кинотеатры стали меньше зарабатывать. Во втором квартале 2024 года их доходы упали до минимального уровня за последние два года, составив 6,6 млрд тенге.

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