На Венецианском кинофестивале раздали "Золотых львов"

В Венеции завершается 81-й кинофестиваль. Победителем киноконкурса стал фильм Педро Альмодовара "Комната по соседству", сообщает Zakon.kz,

Награды получили:

Брэйди Корбет, "Бруталист" – лучшая режиссура;

Мурило Хаузер, Эйтор Лорега, "Я все еще здесь" – лучший сценарий;

Венсан Линдон, "Тихий сын" – лучшая мужская роль;

Николь Кидман, "Плохая девочка" – лучшая женская роль;

"Горная невеста", Маура Дельперо – гран-при жюри;

"Апрель", Деа Кулумбегашвили – спецприз жюри;

Поль Киршер, "И дети после них" – премия Марчелло Мастроянни.

В этом году в основной конкурс фестиваля вошли "Комната по соседству" Педро Альмодовара (Испания, США), "И дети их после них" Зорана и Людовика Букерма (Франция), "Апрель" Деа Кулумбегашвили (Грузия), "Малышка" Халины Рейн (США), "Убить жокея" Луиса Ортеги (Аргентина), "Джокер 2: безумие на двоих" Тодда Филлипса (США), "Бруталист" Брэйди Корбета (США, Венгрия, Великобритания) и другие фильмы.

Ранее стало известно, что Николь Кидман получила награду на Венецианском фестивале.

