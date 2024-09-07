На Венецианском кинофестивале раздали "Золотых львов"
Награды получили:
Брэйди Корбет, "Бруталист" – лучшая режиссура;
Мурило Хаузер, Эйтор Лорега, "Я все еще здесь" – лучший сценарий;
Венсан Линдон, "Тихий сын" – лучшая мужская роль;
Николь Кидман, "Плохая девочка" – лучшая женская роль;
"Горная невеста", Маура Дельперо – гран-при жюри;
"Апрель", Деа Кулумбегашвили – спецприз жюри;
Поль Киршер, "И дети после них" – премия Марчелло Мастроянни.
В этом году в основной конкурс фестиваля вошли "Комната по соседству" Педро Альмодовара (Испания, США), "И дети их после них" Зорана и Людовика Букерма (Франция), "Апрель" Деа Кулумбегашвили (Грузия), "Малышка" Халины Рейн (США), "Убить жокея" Луиса Ортеги (Аргентина), "Джокер 2: безумие на двоих" Тодда Филлипса (США), "Бруталист" Брэйди Корбета (США, Венгрия, Великобритания) и другие фильмы.
Ранее стало известно, что Николь Кидман получила награду на Венецианском фестивале.