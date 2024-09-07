Лента новостей
0
Қаз
#Послание Токаева – 2024 #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

На Венецианском кинофестивале раздали "Золотых львов"

Кинонаграды, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2024 03:46 Фото: pixabay
В Венеции завершается 81-й кинофестиваль. Победителем киноконкурса стал фильм Педро Альмодовара "Комната по соседству", сообщает Zakon.kz,

Награды получили:

Брэйди Корбет, "Бруталист" – лучшая режиссура;

Мурило Хаузер, Эйтор Лорега, "Я все еще здесь" – лучший сценарий;

Венсан Линдон, "Тихий сын" – лучшая мужская роль;

Николь Кидман, "Плохая девочка" – лучшая женская роль;

"Горная невеста", Маура Дельперо – гран-при жюри;

"Апрель", Деа Кулумбегашвили – спецприз жюри;

Поль Киршер, "И дети после них" – премия Марчелло Мастроянни.

В этом году в основной конкурс фестиваля вошли "Комната по соседству" Педро Альмодовара (Испания, США), "И дети их после них" Зорана и Людовика Букерма (Франция), "Апрель" Деа Кулумбегашвили (Грузия), "Малышка" Халины Рейн (США), "Убить жокея" Луиса Ортеги (Аргентина), "Джокер 2: безумие на двоих" Тодда Филлипса (США), "Бруталист" Брэйди Корбета (США, Венгрия, Великобритания) и другие фильмы.

Ранее стало известно, что Николь Кидман получила награду на Венецианском фестивале.

Читайте также

Советы психолога
Как помочь партнеру вести здоровый образ жизни – психолог
кожа лица, косметология, уход за кожей
Врач назвала три самые частые ошибки при уходе за кожей лица
Аксинья Титова
Венеция 2024 год Кинопремии Фильмы
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
тенге в руке
Сколько нужно иметь денег на депозите и как безбедно жить на проценты
магазин и покупатель
В России началась дефляция: как это отразится на ценах в Казахстане
Снег и заморозки ожидаются в Казахстане
Снег и заморозки ожидаются в Казахстане
Ипотека, покупка дома, квартиры, кредит, покупка жилья
Казахстанцам напомнили про штраф, который может "прилететь" за непредставление декларации 270.00 в срок
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: