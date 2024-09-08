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Против рэпера Моргенштерна завели уголовное дело за посты в соцсети

Моргенштерна могут арестовать, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2024 07:28 Фото: Instagram/morgen_shtern
Против российского рэпера Моргенштерна завели дело за неисполнение обязанностей иноагента, сообщает Zakon.kz.

По информации РИА Новости, против рэпера Моргенштерна возбудили уголовное дело за неисполнение обязанностей иноагента. Об этом сообщили в правоохранительных органах России.

"В отношении Алишера Моргенштерна возбуждено уголовное дело по части второй статьи 330.1 УК ("Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством России об иностранных агентах")", – сообщили в ведомстве.

Там добавили, что Моргенштерн в течение длительного времени публиковал материалы в Telegram-канале и на YouTube без пометок иноагента.

Минимальное наказание по этой статье – штраф до 300 тыс. рублей (1 млн 600 тыс. 239 тенге), а максимально – вплоть до двух лет лишения свободы.

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