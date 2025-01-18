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Культура и шоу-бизнес

Суд арестовал имущество рэпера Моргенштерна

Рэпер , фото - Новости Zakon.kz от 18.01.2025 13:54 Фото: Instagram/morgen_shtern
В России суд арестовал имущество Моргенштерна (Алишер Валеев) по уголовному делу о неисполнении обязанностей иноагента, сообщает Zakon.kz.

Как пишет "База", под арест попали земельный участок и дом в деревне Леоново Истринского района Подмосковья, а также четыре нежилых помещения. По информации канала, кадастровая стоимость имущества артиста составляет 11 млн рублей (более 56 млн тенге).

Уголовное дело за неисполнение обязанностей иноагента против Моргенштерна завели в сентябре 2024 года.

Сам скандально известный рэпер в конце 2024 года признал себя сверхзависимым человеком, из-за чего решил лечь в реабилитационный центр. Недавно он вышел на связь с поклонниками из рехаба.

Ранее другой российский рэпер, Тимати, попал в объектив своей матери Симоны Юнусовой с лапшой быстрого приготовления в руках на фоне помойки в Париже.

Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
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