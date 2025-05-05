Дэвид Бекхэм показал фото с празднования своего юбилея

Первый британский футболист, сыгравший 100 матчей в Лиге чемпионов УЕФА Дэвид Бекхэм поделился фотографиями с празднования своего 50-летия, сообщает Zakon.kz.

В праздничной Instagram-публикации от 4 мая все вместе, все рядом. Отсутствовали только Бруклин и его жена Никола. Старший сын Дэвида и Виктории совершил свой личный "мегсит", когда женился на американке, уехал жить в США и разругался с родными. Парочка не поздравила именинника даже в соцсетях.

Фото: Instagram/davidbeckham

Зато супруга футболиста показала архивные видео с мужем, которые говорят сами за себя. Там от самых старых роликов, до самых новых, где Дэвид копается в огороде и взаимодействует с курочками.

"До Бекхэма футболисты нравились только 40-летним мужикам, которых также интересовали собачьи бега и регби", – заметили однажды в популярном футбольном шоу Men in Blazers.

Ему же удалось стать не только самым высокооплачиваемым футболистом в мире, но и настоящей иконой стиля. Поклонники Бекхэма копировали все его прически, сотрудничать с ним мечтали любые бренды: от Adidas до Armani.

Днями ранее 70 обувных брендов из США, в том числе Adidas, Puma, Nike призвали Дональда Трампа освободить отрасль от действия пошлин.