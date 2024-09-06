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Бьянка Цензори рассказала, почему не любит целоваться с Канье Уэстом

Зубы, фото - Новости Zakon.kz от 07.09.2024 03:15 Фото: Instagram/biancacensorime
Возлюбленная Канье Уэста поделилась с друзьями причиной, по которой не испытывает желания целоваться с ним, сообщает Zakon.kz.

Оказалось, что причина – в его титановых имплантах, которые рэпер установил себе в начале года, вдохновившись образом злодея из фильма "Джеймс Бонд". Как пишет In Touch Weekly, рэпер продолжает пренебрегать гигиеной, поэтому у него изо рта дурно пахнет. И это при том, что новые зубы рэпера требуют особого ухода.

Зубы, фото - Новости Zakon.kz от 07.09.2024 03:15

Фото: Instagram/yourdripfashion

"Она рассказала своим друзьям, что ее это раздражает. Когда она прикасается губами, не говоря уже о языке, к его металлическим зубам, ее начинает тошнить", – говорится в публикации.

Также со слов приближенного к Бьянке, ее муж даже не догадывается о мучениях женщины, поскольку Бьянка Цензори боится реакции Канье.

"Он слишком неуравновешенный человек. Он бы вышел из себя, если бы она сказала ему, что думает на самом деле", – утверждает источник.

А американская певица Кэти Перри раскрыла, что рассталась с Орландо Блумом из-за различия во взглядах.

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