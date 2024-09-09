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Сабину Алтынбекову назвали казахстанской Жизель Бюндхен

Сабину Алтынбекову назвали казахстанской Жизель Бюндхен, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2024 13:38 Фото: Instagram/altynbekova_20
27-летняя казахстанская волейболистка Сабина Алтынбекова любит выкладывать новые публикации и получает всегда море комплиментов. На этот раз спортсменку даже сравнили с бразильской супермоделью Жизель Бюндхен, сообщает Zakon.kz.

Новый пост Алтынбековой появился на странице в Instagram 8 сентября 2024 года. Подпись к нему была следующая:

"Маленькие девочки с мечтами становятся женщинами с видением".

Образ строгой Алтынбековой, облаченной в черный костюм, пришелся по душе армии преданных поклонников.

  • Символ красоты.
  • Казахская Жизель Бюндхен. Наша супермодель.
  • Queen Kazakhstan.
  • Шикарная и сияющая женщина.
  • Прекрасная аристократичная красотка.
  • Beautiful and classy, – отметили комментаторы.

Жизель Бюндхен – бразильская супермодель и актриса. С 2004 по 2016 год являлась самой высокооплачиваемой моделью в мире. В апреле 2015 года Бюндхен объявила о завершении карьеры модели.

Летом Алтынбекова поделилась с фанатами красивыми горными видами. Тогда кадры набрали множество лайков и комментариев.

Анастасия Московчук
Алтынбекова Сабина 2024 год Модельный бизнес Социальные сети
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