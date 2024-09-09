Сабину Алтынбекову назвали казахстанской Жизель Бюндхен
Фото: Instagram/altynbekova_20
27-летняя казахстанская волейболистка Сабина Алтынбекова любит выкладывать новые публикации и получает всегда море комплиментов. На этот раз спортсменку даже сравнили с бразильской супермоделью Жизель Бюндхен, сообщает Zakon.kz.
Новый пост Алтынбековой появился на странице в Instagram 8 сентября 2024 года. Подпись к нему была следующая:
"Маленькие девочки с мечтами становятся женщинами с видением".
Образ строгой Алтынбековой, облаченной в черный костюм, пришелся по душе армии преданных поклонников.
- Символ красоты.
- Казахская Жизель Бюндхен. Наша супермодель.
- Queen Kazakhstan.
- Шикарная и сияющая женщина.
- Прекрасная аристократичная красотка.
- Beautiful and classy, – отметили комментаторы.
Жизель Бюндхен – бразильская супермодель и актриса. С 2004 по 2016 год являлась самой высокооплачиваемой моделью в мире. В апреле 2015 года Бюндхен объявила о завершении карьеры модели.
Летом Алтынбекова поделилась с фанатами красивыми горными видами. Тогда кадры набрали множество лайков и комментариев.
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