Сабина Алтынбекова о материнстве: Рожу еще пятерых
Фото: Instagram/altynbekova_20
Известная казахстанская волейболистка Сабина Алтынбекова не любит афишировать семейную жизнь. Но недавно спортсменка высказалась о материнстве, сообщает Zakon.kz.
28-летняя знаменитость отметила, что дети – это безусловное счастье.
Фото: Instagram/stories/altynbekova_20
"С удовольствием рожу еще пятерых. При этом постараюсь выглядеть, как их старшая сестра", – уверено заявил Алтынбекова.
Также она вспомнила, что однажды коллеги по команде приняли ее сына за братишку:
"Так приятно мне еще никогда не было".
В дополнении волейболистка разместила снимок ребенка за занятиях китайского языка, отметив, что он любит учиться.
Фото: Instagram/stories/altynbekova_20
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Алтынбекова вышла замуж в 2020 году. В 2021 году стало известно, что пара стала родителями.
Алтынбекова начала заниматься волейболом в 14 лет. 8 декабря 2022 года она объявила о своем возвращении на игровую площадку: Алтынбекова стала игроком клуба "Аль-Васл" из Объединенных Арабских Эмиратов. Уже в конце 2024 года Алтынбекова продолжила карьеру в индонезийском клубе Yogya Falcons.
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