Сабина Алтынбекова о материнстве: Рожу еще пятерых

Известная казахстанская волейболистка Сабина Алтынбекова не любит афишировать семейную жизнь. Но недавно спортсменка высказалась о материнстве, сообщает Zakon.kz.

28-летняя знаменитость отметила, что дети – это безусловное счастье.

Фото: Instagram/stories/altynbekova_20

"С удовольствием рожу еще пятерых. При этом постараюсь выглядеть, как их старшая сестра", – уверено заявил Алтынбекова.

Также она вспомнила, что однажды коллеги по команде приняли ее сына за братишку:

"Так приятно мне еще никогда не было".

В дополнении волейболистка разместила снимок ребенка за занятиях китайского языка, отметив, что он любит учиться.

Фото: Instagram/stories/altynbekova_20

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Алтынбекова вышла замуж в 2020 году. В 2021 году стало известно, что пара стала родителями.

Алтынбекова начала заниматься волейболом в 14 лет. 8 декабря 2022 года она объявила о своем возвращении на игровую площадку: Алтынбекова стала игроком клуба "Аль-Васл" из Объединенных Арабских Эмиратов. Уже в конце 2024 года Алтынбекова продолжила карьеру в индонезийском клубе Yogya Falcons.