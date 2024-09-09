Лента новостей
0
Қаз
#Всемирные игры кочевников #Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Денис Дорохов отрастил бороду ради Филиппа Киркорова

Денис Дорохов отрастил бороду ради Филиппа Киркорова, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2024 15:54 Фото: Instagram/dorokhovdenisofficial, Instagram/fkirkorov
37-летний игрок команды КВН "Сборная Камызякского края" Денис Дорохов любит эпатировать публику. На этот раз он кардинально поменял имидж, отрастив бороду, сообщает Zakon.kz.

Примечательно, что новые снимки разместил король российской эстрады Филипп Киркоров. Исполнитель хита "Жестокая любовь" уточнил, что 8 сентября в мире отмечали Всемирный день бороды.

"Вот и мой экранный братишка решил от меня не отставать", – говорится в подписи к публикации, размещенной на странице в Instagram.

Стоит отметить, что новый образ Дорохов примерил для съемок комедии "Братья", где он с Киркоровым и исполняют главные роли.

Ранее сообщалось, что Гарик Харламов "сделал" операцию у хирурга Филиппа Киркорова. Как оказалось, 43-летний актер опубликовал новое видео в костюме робота. Юморист решил обыграть своего героя и пошутил над своим образом.

Читайте также

60-летняя Макпал Жунусова записала странные видеообращения
60-летняя Макпал Жунусова записала странные видеообращения
Сабину Алтынбекову назвали казахстанской Жизель Бюндхен
Сабину Алтынбекову назвали казахстанской Жизель Бюндхен
Анастасия Московчук
Россия 2024 год Социальные сети Киркоров Филипп Комики Кино Шоу-бизнес Знаменитости Съемки
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
артистка
Анна Семенович опубликовала новое фото с женатым возлюбленным
Дожди с переходом в снег ожидаются в Казахстане
Дожди с переходом в снег ожидаются в Казахстане
тенге в руке
Сколько нужно иметь денег на депозите и как безбедно жить на проценты
Всемирные игры кочевников, открытие, церемония
Токаев выступил на открытии V Всемирных игр кочевников
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: