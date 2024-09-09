Денис Дорохов отрастил бороду ради Филиппа Киркорова

37-летний игрок команды КВН "Сборная Камызякского края" Денис Дорохов любит эпатировать публику. На этот раз он кардинально поменял имидж, отрастив бороду, сообщает Zakon.kz.

Примечательно, что новые снимки разместил король российской эстрады Филипп Киркоров. Исполнитель хита "Жестокая любовь" уточнил, что 8 сентября в мире отмечали Всемирный день бороды.



"Вот и мой экранный братишка решил от меня не отставать", – говорится в подписи к публикации, размещенной на странице в Instagram.

Стоит отметить, что новый образ Дорохов примерил для съемок комедии "Братья", где он с Киркоровым и исполняют главные роли.

Ранее сообщалось, что Гарик Харламов "сделал" операцию у хирурга Филиппа Киркорова. Как оказалось, 43-летний актер опубликовал новое видео в костюме робота. Юморист решил обыграть своего героя и пошутил над своим образом.