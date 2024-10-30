Новая прическа Филиппа Киркорова восхитила поклонников
На кадрах можно увидеть, что народный артист России сначала предстал с растрепанными волосами, а после смены кадра меняется и длина волос, которые стали заметно короче.
Поклонникам новая прическа Филиппа понравилась. Свое восхищение они оставили в комментариях:
- "Круто, так гораздо лучше".
- "Филипп Киркоров, любой образ обожаю, но этот – суперстильный".
- "Очень красиво, гораздо лучше, чем до. И моложе выглядеть начал".
- "А если бы еще покрасить волосы в темный цвет, то получился бы Филипп из 90-х. Люблю".
Но нашлись среди комментаторов и те, кто не понял восхищения подписчиков, сравнив Киркорова с рэпером и предпринимателем Тимати:
- "Тимати, старая версия".
- "Люди ослепли, как можно восхищаться таким".
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Отметим, что хейтеры не первый раз негативно отзываются об образах и внешности Филиппа Киркорова. К примеру, в августе 2024 года артист не стал скромничать и появился на открытии "Новой волны" в Сочи в облегающей футболке без рукавов, что подчеркнуло его физическую форму, но и вызвало волну критики.