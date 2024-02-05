Знаменитый теннисист из Узбекистана Денис Истомин завершил карьеру

Самый популярный теннисист из Узбекистана Денис Истомин завершил профессиональную карьеру. Об этом 37-летний спортсмен объявил в Ташкенте во время квалификации Кубка Дэвиса между сборными Узбекистана и Польши, сообщает Zakon.kz.

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В рамках квалификации Кубка Дэвиса Истомин провел показательный прощальный матч с против молодого соотечественника Амира Милушева.

Денис Истомин является победителем пяти турниров ATP (два из них – в одиночном разряде). В 2013 году теннисист дошел до полуфинала Открытого чемпионата Австралии, а в 2018 году завоевал золото на Азиатских играх в Джакарте (Индонезия) в мужском одиночном разряде. На счету Истомина две серебряные медали Азиатских игр-2010 в Гуанчжоу (Китай) и бронза соревнований 2014 года в Инчхоне (Южная Корея).

Фото: olamsport

Знаменитый теннисист из Узбекистана трижды доходил до второй недели на турнирах "Большого шлема" ("Уимблдон"-2012, US Open-2013 и Australian Open-2017). Семь лет назад в Мельбурне он обыграл Новака Джоковича в пяти сетах.

В 2012 году ему удалось достичь лучшего результата за карьеру – 33 места в мировом рейтинге АТР.



С прошлого года Истомин занимает пост капитана сборной Узбекистана в Кубке Дэвиса.

Ранее был представлен видеообзор чемпионского матча Александра Бублика на турнире АТР-250 в Монпелье.