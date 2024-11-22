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Хейтеры получили ответ от 60-летней Макпал Жунусовой

Хейтеры получили ответ от 60-летней Макпал Жунусовой, фото - Новости Zakon.kz от 22.11.2024 12:13 Фото: Instagram/dina_tolepbergen
Известная казахстанская эстрадная певица Макпал Жунусова в интервью телеведущей Дине Тулепбергеновой высказалась о своих хейтерах, сообщает Zakon.kz.

Фрагментом шоу, гостьей которого стала 60-летняя артистка, интервьюер поделилась в своем Instagram накануне, 21 ноября 2024 года.

Жунусова заявила, что она не разбила никому голову и никого не застрелила, "чтобы просить прощения". По ее словам, приукрасили все журналисты. При этом Макпал не уточнила, о чем именно речь.

"Я привыкла к такому... Врагам тоже иногда нужно дарить праздник... Хейтерам. Они от души отпраздновали, сказали все, что им взбрело. Сколько слов было сказано, таких как: "Эта бедняжка..." Пусть говорят. Я никого не хочу проклинать, не хочу никому говорить: "Закройте рты, уберите это". Я лишь хочу им сказать: "Храните свои видео под подушкой. Может, станете счастливее", – сказала певица, обращаясь к своим хейтерам.

9 сентября 2024 года Макпал Жунусова опубликовала серию странных видеообращений. Поклонники заподозрили, что они были записаны в нетрезвом состоянии. Чуть позднее артистка их удалила и залила другое, уже с извинениями. После хейта, который полился в сторону певицы, за нее заступился певец Беркут.

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