54-летнюю звезду "Улиц разбитых фонарей" не узнали на новых видео
Фото: Instagram/bledans
Резкие перемены во внешности заслуженной артистки России Анастасии Мельниковой стали для многих неожиданностью. Актрису театра и кино не узнают, сообщает Zakon.kz.
9 сентября 2024 года на странице в Instagram актриса Эвелина Блёданс опубликовала видео с Мельниковой, но пользователи с трудом узнали последнюю.
"Моя однокурсница Настя Мельникова. Чудесная моя девочка, будь здорова, пожалуйста", – подписала ролик Блёданс.
- А почему Настя прячется за Эвелину?
- Настю обожаю, а что с ней случилось?
- Мельникову с трудом узнала.
- Как мать с дочкой, – спрашивают пользователи Сети.
Впрочем, многие проявили этичность и пожелали актрисам здоровья.
Большую популярность и известность Анастасии Мельниковой принесла главная женская роль Анастасии Абдуловой в сериалах "Улицы разбитых фонарей", "Опера. Хроники убойного отдела" и Анастасии Мельниковой в сериале "Литейный".
Ранее телеведущая Тина Канделаки опубликовала новое видео, подкрепив его рассказом о том, как она справляется с негативом в свою сторону.
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