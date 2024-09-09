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54-летнюю звезду "Улиц разбитых фонарей" не узнали на новых видео

54-летнюю звезду &quot;Улиц разбитых фонарей&quot; не узнали на новых видео, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2024 19:29 Фото: Instagram/bledans
Резкие перемены во внешности заслуженной артистки России Анастасии Мельниковой стали для многих неожиданностью. Актрису театра и кино не узнают, сообщает Zakon.kz.

9 сентября 2024 года на странице в Instagram актриса Эвелина Блёданс опубликовала видео с Мельниковой, но пользователи с трудом узнали последнюю.

"Моя однокурсница Настя Мельникова. Чудесная моя девочка, будь здорова, пожалуйста", – подписала ролик Блёданс.

  • А почему Настя прячется за Эвелину?
  • Настю обожаю, а что с ней случилось?
  • Мельникову с трудом узнала.
  • Как мать с дочкой, – спрашивают пользователи Сети.

Впрочем, многие проявили этичность и пожелали актрисам здоровья.

Большую популярность и известность Анастасии Мельниковой принесла главная женская роль Анастасии Абдуловой в сериалах "Улицы разбитых фонарей", "Опера. Хроники убойного отдела" и Анастасии Мельниковой в сериале "Литейный".

Ранее телеведущая Тина Канделаки опубликовала новое видео, подкрепив его рассказом о том, как она справляется с негативом в свою сторону.

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