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Четвертая жена Александра Цекало из Казахстана ответила хейтерам по поводу пластики ушей

Дарина Эрвин ответила хейтерам по поводу пластики ушей, фото - Новости Zakon.kz от 15.11.2024 20:52 Фото: Instagram/darina.ervin
33-летняя супруга российского продюсера Александра Цекало Дарина Эрвин высказалась о слухах о пластике ушей, сообщает Zakon.kz.

Пользователи соцсетей заподозрили художницу из Казахстана в изменении формы ушей через пластическую операцию. Однако модель поспешила опровергнуть информацию.

"Так вы из тех, кто считал, что я делала пластические операции на груди и ягодицах? Что же теперь? У вас закончились теории? Теперь это уши, хм", – написала Эрвин в stories Instagram.
Дарина Эрвин развеяла миф о пластике ушей, фото - Новости Zakon.kz от 15.11.2024 20:52

Фото: скриншот

Ранее Дарина Эрвин высказалась о материнстве на фоне неэтичных вопросов про детей, которые ей задают комментаторы с 2019 года. Именно тогда художница заключила брак с 63-летним Цекало.

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