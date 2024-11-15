Четвертая жена Александра Цекало из Казахстана ответила хейтерам по поводу пластики ушей

33-летняя супруга российского продюсера Александра Цекало Дарина Эрвин высказалась о слухах о пластике ушей, сообщает Zakon.kz.

Пользователи соцсетей заподозрили художницу из Казахстана в изменении формы ушей через пластическую операцию. Однако модель поспешила опровергнуть информацию.

"Так вы из тех, кто считал, что я делала пластические операции на груди и ягодицах? Что же теперь? У вас закончились теории? Теперь это уши, хм", – написала Эрвин в stories Instagram.

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Ранее Дарина Эрвин высказалась о материнстве на фоне неэтичных вопросов про детей, которые ей задают комментаторы с 2019 года. Именно тогда художница заключила брак с 63-летним Цекало.