35-летняя жена Евгения Петросяна рассказала, чему ее научило материнство

Помощница и концертный директор, а ныне пятая супруга 78-летнего российского юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова рассказала своим фолловерам в Instagram, чему ее научило материнство, сообщает Zakon.kz.

В Stories 35-летняя жена юмориста проинформировала, что встретилась с подругой в Сочи, а затем побежала домой на занятие по плаванию.

"Ну вот, я уже вернулась домой и иду к своему тренеру (по плаванию. – Прим. ред.), у нас сейчас будет занятие. Я подумала о том, что, мне кажется, главное, чему меня научило материнство – это мегазадачность и не боязнь планировать очень плотно, прям вот очень плотно. На самом деле, это круто. Раньше я старалась как-то разгребаться. Допустим, распределяла в течение недели, оставляла что-то на выходные, а теперь я не боюсь какого-то такого прям жесткого тайминга. Мамство – оно такое", – поделилась своими мыслями Татьяна Брухунова.

31 августа 2024 года Татьяна Брухунова рассказала, как она провела три жарких месяца лета.

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Евгений Петросян и Татьяна Брухунова расписались в декабре 2019 года. В марте 2020 года у супругов родился сын Ваган, а в октябре 2023-го – дочь Матильда.