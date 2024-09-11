Яна Рудковская высказалась о стильной беременности

Музыкальная продюсер порассуждала о текущих трендах на стильную беременность, сообщает Zakon.kz.

10 сентября в своем Telegram-канале Рудковская привела примеры стилистических решений известных беременных женщин мира. По ее мнению, Рианна со своими эпатажными и экстравагантными выходами с оголенным животом буквально совершила модную революцию.

Фото: Telegram/Голубь мира

Затем Рудковская оценила Марго Робби, которая вообще лишний раз ничего не комментировала и просто появилась на публике в закрытом платье.

Марго Робби, фото: Telegram/Голубь мира

Также она восхитилась Селеной Гомес, которая на днях честно призналась, что не сможет самостоятельно родить ребенка из-за проблем со здоровьем.

"Это очень смелый шаг – признаться в этом и решиться на альтернативные способы материнства", – резюмировала Рудковская.

Также новые фото беременной Сати Казановой восхитили поклонников.