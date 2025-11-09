#Народный юрист
Культура и шоу-бизнес

Яна Рудковская уехала из России в Европу

Яна Рудковская, Амстердам, Россия , фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2025 00:41 Фото: Instagram/rudkovskayaofficial
Российский продюсер Яна Рудковская уехала путешествовать по Европе, сообщает Zakon.kz.

Об этом она 9 ноября сообщила на своей странице в Instagram. По ее словам, она остановилась в отеле, который расположен в историческом здании XVII века – бывшем Дворце правосудия.

"12 часов лету и наконец -то я на базе. В сказочной Голландии. В Амстердаме недавно открылся новый отель. (...) Это последнее здание в центре Амстердама, где разрешили открыть отель. Мое путешествие начинается!" – написала Рудковская.

Она также сообщила, что собирается на концерт Леди Гаги.

А ранее Игорь Крутой рассказал, как делает знаменитостью новую звезду из Казахстана Александра Лима.

Айсулу Омарова
Перевороты будете видеть только во сне: президент Кыргызстана сделал жесткое заявление
01:16, 10 ноября 2025
Перевороты будете видеть только во сне: президент Кыргызстана сделал жесткое заявление
Яна Рудковская и Евгений Плющенко покинули Россию
19:40, 23 марта 2025
Яна Рудковская и Евгений Плющенко покинули Россию
Яна Рудковская с размахом отметила свое 50-летие
19:40, 16 марта 2025
Яна Рудковская с размахом отметила свое 50-летие
