Яна Рудковская уехала из России в Европу

Российский продюсер Яна Рудковская уехала путешествовать по Европе, сообщает Zakon.kz.

Об этом она 9 ноября сообщила на своей странице в Instagram. По ее словам, она остановилась в отеле, который расположен в историческом здании XVII века – бывшем Дворце правосудия.

"12 часов лету и наконец -то я на базе. В сказочной Голландии. В Амстердаме недавно открылся новый отель. (...) Это последнее здание в центре Амстердама, где разрешили открыть отель. Мое путешествие начинается!" – написала Рудковская.

Она также сообщила, что собирается на концерт Леди Гаги.

