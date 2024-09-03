Яна Рудковская рассказала о роскошном подарке от миллиардера из Лондона

Российский продюсер Яна Рудковская поделилась подробностями о самом дорогом подарке, который она когда-либо получала, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает Пятый канал, во время участия во II турнире по спортивным бальным танцам Midhight Ball Рудковская рассказала, что получила роскошный подарок от женщины-миллиардера из Лондона, имя которой она предпочла не называть.

"Мне подарили сумку стоимостью семь миллионов рублей. Это был подарок от очень влиятельной женщины, вдовы известного человека. Сумка выполнена из крокодиловой кожи и украшена бриллиантами", — рассказала продюсер.

Рудковская также призналась, что пока не решилась выйти в свет с этим аксессуаром.

Ранее сообщалось, что Евгений Плющенко и Яна Рудковская отсудили у 12-летней фигуристки крупную сумму.

