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Новые фото беременной Сати Казановой восхитили поклонников

Новые фото беременной Сати Казановой восхитили поклонников, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2024 12:13 Фото: Instagram/satikazanova
Известная российская певица Сати Казанова, находящаяся в интересном положении, поделилась серией снимков 9 сентября 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Оказалось, фотографии были сделаны еще раньше, 7 сентября, во время мероприятия, посвященного годовщине клуба 41-летней певицы.

"Бесценное и родное пространство SATI CLUB душевно отметило свою годовщину. И знаете, что я заметила? В прошлом году волнение перед встречей было иным…будто более тревожным из-за ожиданий, как все получится, а сейчас… все окрепло настоящей силой. Потому что мы уже другие. И в ваших глазах я видела зрелость и совсем иную силу. За этот год в каждом из нас произошла невероятная трансформация, и это – бесценно... Я благодарю вас за все, милые! Благодарю мою удивительную команду! С днем рождения, SATI CLUB. То ли еще будет!" – написала Сати Казанова.

Фолловеры поздравили артистку со знаменательной датой. Но больше всего их умилили фото беременной Сати:

  • "Какая вы красивая! Просто богиня!"
  • "Красавица. Пусть Бог благословит".
  • "Сколько счастья, Сати. Очень рада за тебя, твой круг и восхищаюсь".
  • "Я искренне поздравляю с этим событием и безумно рада, что я была с вами целый год. Спасибо за любовь, тепло, развитие и еще больше – за приобретение себя и радости жизни. Вы – замечательные!"

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О том, что 41-летняя Сати Казанова ждет первенца, стало известно 6 июня 2024 года. В своем Instagram экс-участница группы "Фабрика" опубликовала видео с округлившимся животом, под которым написала: "Очень долгожданное и вымоленное чудо, и дар".

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