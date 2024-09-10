Новые фото беременной Сати Казановой восхитили поклонников
Оказалось, фотографии были сделаны еще раньше, 7 сентября, во время мероприятия, посвященного годовщине клуба 41-летней певицы.
"Бесценное и родное пространство SATI CLUB душевно отметило свою годовщину. И знаете, что я заметила? В прошлом году волнение перед встречей было иным…будто более тревожным из-за ожиданий, как все получится, а сейчас… все окрепло настоящей силой. Потому что мы уже другие. И в ваших глазах я видела зрелость и совсем иную силу. За этот год в каждом из нас произошла невероятная трансформация, и это – бесценно... Я благодарю вас за все, милые! Благодарю мою удивительную команду! С днем рождения, SATI CLUB. То ли еще будет!" – написала Сати Казанова.
Фолловеры поздравили артистку со знаменательной датой. Но больше всего их умилили фото беременной Сати:
- "Какая вы красивая! Просто богиня!"
- "Красавица. Пусть Бог благословит".
- "Сколько счастья, Сати. Очень рада за тебя, твой круг и восхищаюсь".
- "Я искренне поздравляю с этим событием и безумно рада, что я была с вами целый год. Спасибо за любовь, тепло, развитие и еще больше – за приобретение себя и радости жизни. Вы – замечательные!"
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О том, что 41-летняя Сати Казанова ждет первенца, стало известно 6 июня 2024 года. В своем Instagram экс-участница группы "Фабрика" опубликовала видео с округлившимся животом, под которым написала: "Очень долгожданное и вымоленное чудо, и дар".