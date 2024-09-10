Новые фото беременной Сати Казановой восхитили поклонников

Оказалось, фотографии были сделаны еще раньше, 7 сентября, во время мероприятия, посвященного годовщине клуба 41-летней певицы.

"Бесценное и родное пространство SATI CLUB душевно отметило свою годовщину. И знаете, что я заметила? В прошлом году волнение перед встречей было иным…будто более тревожным из-за ожиданий, как все получится, а сейчас… все окрепло настоящей силой. Потому что мы уже другие. И в ваших глазах я видела зрелость и совсем иную силу. За этот год в каждом из нас произошла невероятная трансформация, и это – бесценно... Я благодарю вас за все, милые! Благодарю мою удивительную команду! С днем рождения, SATI CLUB. То ли еще будет!" – написала Сати Казанова.