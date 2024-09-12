Надежда Бабкина впервые за 55 лет споет с роботом

74-летняя народная и эстрадная певица Надежда Бабкина заявила об интересном опыте за всю свою творческую деятельность. Как оказалось, телеведущая впервые споет с роботом, сообщает Zakon.kz.

О необычном дуэте говорится в публикации Бабкиной на странице в Instagram за 12 сентября 2024 года.

"Мои дорогие, знакомьтесь! Этого красавца, что рядом со мной, зовут Арди. Именно с ним мы вместе исполним песню "Родина моя". С кем только не доводилось мне петь дуэтом за 55 лет творческой деятельности. Но вот с роботом – впервые". Надежда Бабкина

В заключении актриса заявила, что сразу согласилась на участие в таком уникальном эксперименте.

5 августа Бабкина разместила в социальных сетях новое фото, вызвав беспокойство у армии подписчиков. Некоторые из них даже не смогли узнать знаменитую артистку.