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Надежда Бабкина впервые за 55 лет споет с роботом

Надежда Бабкина впервые за 55 лет споет с роботом, фото - Новости Zakon.kz от 12.09.2024 11:56 Фото: Instagram/ngbabkina
74-летняя народная и эстрадная певица Надежда Бабкина заявила об интересном опыте за всю свою творческую деятельность. Как оказалось, телеведущая впервые споет с роботом, сообщает Zakon.kz.

О необычном дуэте говорится в публикации Бабкиной на странице в Instagram за 12 сентября 2024 года.

"Мои дорогие, знакомьтесь! Этого красавца, что рядом со мной, зовут Арди. Именно с ним мы вместе исполним песню "Родина моя". С кем только не доводилось мне петь дуэтом за 55 лет творческой деятельности. Но вот с роботом – впервые".Надежда Бабкина

В заключении актриса заявила, что сразу согласилась на участие в таком уникальном эксперименте.

5 августа Бабкина разместила в социальных сетях новое фото, вызвав беспокойство у армии подписчиков. Некоторые из них даже не смогли узнать знаменитую артистку.

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