Внешний вид 74-летней Надежды Бабкиной шокировал поклонников
Фото: Instagram/ngbabkina
Российская эстрадная певица Надежда Бабкина разместила в социальных сетях новое фото, вызвав беспокойство у армии подписчиков. Некоторые из них даже не смогли узнать знаменитую артистку, сообщает Zakon.kz.
Публикация в Instagram основателя вокального ансамбля "Русская песня" была опубликована 4 августа 2024 года со следующей подписью:
"Крым для меня не только – место силы, но и место счастья!"
Поклонники не смогли скрыть удивления и выразили беспокойство:
- Что она с собой сделала? Неужели она сама себе нравится?
- Немного напугала фотография. Очень надеюсь, что это просто фотоляп.
- Наденька, тело отдельно, голова отдельно и это только фото, а что же в живую...
- Ужас, что они с собой делают.
- Зомби.
- Бабкина перекроенная, а внутри все равно бабушка.
- Ее вообще не узнать, одна голова. Перебор какой-то,что собой делают непонятно.
- Мумия.
- Пародия на человека.
- Это новоиспеченный Кен.
- Вы сами ставили фильтры? Не делайте так больше, – отмечают интернет-пользователи.
Примечательно, что это не первый снимок, вызывающий больше вопросов, чем ответов.
Стоит отдать должное, что 74-летняя Бабкина одна из немногих артисток, которая не скрывает любви к косметологическим процедурам. Несмотря на возраст, знаменитость продолжает активно работать, выступать на сцене и вести телепередачи.
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