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Внешний вид 74-летней Надежды Бабкиной шокировал поклонников

Внешний вид 74-летней Надежды Бабкиной шокировал поклонников, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2024 14:42 Фото: Instagram/ngbabkina
Российская эстрадная певица Надежда Бабкина разместила в социальных сетях новое фото, вызвав беспокойство у армии подписчиков. Некоторые из них даже не смогли узнать знаменитую артистку, сообщает Zakon.kz.

Публикация в Instagram основателя вокального ансамбля "Русская песня" была опубликована 4 августа 2024 года со следующей подписью:

"Крым для меня не только – место силы, но и место счастья!"

Поклонники не смогли скрыть удивления и выразили беспокойство:

  • Что она с собой сделала? Неужели она сама себе нравится?
  • Немного напугала фотография. Очень надеюсь, что это просто фотоляп.
  • Наденька, тело отдельно, голова отдельно и это только фото, а что же в живую...
  • Ужас, что они с собой делают.
  • Зомби.
  • Бабкина перекроенная, а внутри все равно бабушка.
  • Ее вообще не узнать, одна голова. Перебор какой-то,что собой делают непонятно.
  • Мумия.
  • Пародия на человека.
  • Это новоиспеченный Кен.
  • Вы сами ставили фильтры? Не делайте так больше, – отмечают интернет-пользователи.

Примечательно, что это не первый снимок, вызывающий больше вопросов, чем ответов.

Стоит отдать должное, что 74-летняя Бабкина одна из немногих артисток, которая не скрывает любви к косметологическим процедурам. Несмотря на возраст, знаменитость продолжает активно работать, выступать на сцене и вести телепередачи.

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