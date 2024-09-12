Певец Беркут поддержал Макпал Жунусову после ее странных видеообращений

Казахстанский певец Айбек Жансетов, более известный как Беркут, поддержал Макпал Жунусову, которая недавно шокировала общественность странными видеообращениями, сообщает Zakon.kz.

В своем Instagram 46-летний артист написал: "Наша сестра Макпал – особенная душа".

"Самая любимая госпожа Макпал на казахстанской эстраде – отдельная личность", – подчеркнул Беркут, опубликовав видео с эстрадной певицей.

С ним согласились и подписчики:

"Легенда".

"Правда, что она – особенная личность".

"Макпал – это певица, которая останется в нашей истории".

"Талантливая, самобытная, юморная, к ней никакая грязь не прилипнет!"

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9 сентября 2024 года Макпал Жунусова опубликовала в своем Instagram странное видеообращение, где заявила, что некоторые считают ее алкашкой. Позднее пост она удалила, а в Stories записала другое видеообращение, в котором попросила прощения у всех.