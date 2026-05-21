"Не была в Акорде 30 лет": Макпал Жунусова после получения ордена из рук президента записала видеообращение

Известная казахстанская эстрадная певица Макпал Жунусова записала видеообращение после получения ордена "Барыс" II степени из рук президента Касым-Жомарта Токаева, сообщает Zakon.kz.

Опубликованное в Instagram-Stories видеообращение 62-летняя народная артистка Казахстана адресовала своим слушателям, зрителям и родственникам.

"Сегодня из рук главы государства получила орден "Барыс" II степени! Я не была в стенах Акорды уже 30 лет. И я очень счастлива, что спустя 30 лет стала обладательницей такой высокой и почетной награды! Большое спасибо! Пусть такие награды будут дарованы каждому из вас. Я очень рада!" – заявила Макпал Жунусова 21 мая 2026 года.

Также певица показала свой орден и документы, которые к нему прилагаются.

В интервью телеканалу Qazaqstan после торжественной церемонии в Акорде Макпал Жунусова сообщила, что последнюю госнаграду получала в 1999 году.

Вместе с тем казахстанский журналист Агдарига Мухаддас показала, как Макпал Жунусова получила из рук Касым-Жомарта Токаева орден, а также и то, что певица не оставила без презента и самого президента.

Поклонники Макпал Жунусовой в комментариях к многочисленным публикациям в соцсетях поздравляют певицу с высокой госнаградой. Они отмечают, что артистка достойна полученного ордена.

